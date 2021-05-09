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    Дерби Лос-Анджелеса победителя не выявит

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 4.00) на футбол, МЛС, 9 мая 2021 года

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    Чичарито
    В ночь с 8 на 9 мая в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» в дерби сыграет с ФК «Лос-Анджелес». Встреча начнется в 03:00 по мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне финишировал на десятой позиции в Западной конференции, но в плей-офф не пробился, ограничившись только регулярным чемпионатом.

    В 22 встречах прошлого первенства клуб из города ангелов добился всего лишь шести викторий, четыре раза сыграл вничью и 12 поединков проиграл, разница мячей — 27:46.

    Новый сезон «галактикос» начали с двух викторий подряд, поочередно переиграв по 3:2 в гостях «Интер Майами» и на своей территории «Нью-Йорк РБ».

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    Однако в минувшем туре «Лос-Анджелес Гэлакси» прервал серию побед, уступив в выездной игре «Сиэтлу» со счетом 0:3. Отметим, что пять из шести мячей провел Чичарито.

    ФК «Лос-Анджелес»

    ФК «Лос-Анджелес» минувший регулярный сезон завершил на седьмой строке в Западной конференции, выиграв девять встреч при восьми фиаско и пяти ничьих.

    Эта позиция позволила коллективу пробиться в плей-офф, где он завершил выступление на первой же стадии игр на вылет, проиграв «Сиэтлу» на его территории со счетом 1:3.

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    • В текущем первенстве «золотисто-черные» пока еще не проигрывали. Начали они компанию с домашней победы над «Остином» со счетом 2:0, после чего дважды сыграли вничью.

    Сперва они на своей арене поделили очки с «Сиэтлом», а затем сыграли вничью в гостях с «Хьюстон Динамо». Обе встречи завершились с одинаковым результатом по 1:1.

    В прошлом году эти команды провели между собой четыре встречи, в которых по два раза обыграли друг друга.

    Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес Гэлакси» — ФК «Лос-Анджелес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Лос-Анджелес» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.24, ничья оценена — в 4.00.

    Пять последних очных встреч этих клубов были бескомпромиссные, однако сейчас ожидаем, что эта серия прервется и победитель не будет выявлен. Наш прогноз и ставка — ничья.

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