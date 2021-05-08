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    Гончаренко: После забитого гола снизили уровень игры и часто теряли мяч

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    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «В первом тайме неплохо действовали, по делу повели в счете, но потом снизили уровень игры и часто теряли мяч. С выходом Рондона армейцы часто вываливались на нашу защиту.

    У меня много ярких воспоминаний от работы в ЦСКА, приятно сюда вернуться, здесь всё знакомо, но сейчас моя команда — "Краснодар". Жизнь ускорялась, нужно перерабатывать очень много информации и нет времени оглядываться на прошлое.

    "Краснодар" — очень хорошая команда и нам нужно обновление для возвращения на уровень, присущий нашему клубу.

    Я и мои помощники Березуцкий и Ермакович хорошо знают возможности игроком ЦСКА, но одно дело — знать, а другое — как донесешь это и как будет исполнено.

    О чем говорил со Стоцким? Он и Смольников пассивно действовали в отборе, давали пространство игрокам ЦСКА и из их зон исходило много угроз», — заявил Гончаренко «Матч ТВ».

    После встречи в Москве «Краснодар» занимает 11-ю строчку в таблице с 31 очком в активе.

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