В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Пока что состояние «Ванкувера» не позволяет этому клубу забраться выше седьмого места в восточной конференции.

Последние матчи: В последних поединках игра у «Ванкувера» откровенно не идет, поскольку клуб Токкета смог выиграть только в трех матчах из четырех.

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Травмированные игроки: Тренерский штаб «Ванкувера» не может рассчитывать на Гронека, у которого серьезная травма верхней части тела.

Общий тонус клуба: Прямо сейчас «Ванкувер» не готов обыгрывать даже «Оттаву», поэтому никто не удивится, если у хозяев возникнут проблемы с добычей двух очков.

«Оттава»

Турнирное положение: Весьма радует состояние «Оттавы» на протяжении последних недель, поскольку клуб Грина поднялся первую восьмерку.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Сейчас у «Оттавы» лучший отрезок по сезону, поскольку клуб выиграл пять матчей подряд.

Травмированные игроки: В предстоящем матче «Оттаве» не сможет помочь Антон Форсберг, который травмировался в дном из последних матчей «сенаторов».

Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» гостям будет тяжело, но длящаяся победная серия будет придавать сил для очередной виктории.

Статистика для ставок

У «Ванкувера» только одна победа за четыре последних встреч

«Оттава» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.56, на гостей — 2.92.

Прогноз: «Оттава» выглядит более реальным претендентом на победу

Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным, поэтому вполне можно рассчитывать на овертайм

Ставка: П2 с коэффициентом 2.92.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.