Ванкувер
Оттава
«Ванкувер»
Турнирное положение: Пока что состояние «Ванкувера» не позволяет этому клубу забраться выше седьмого места в восточной конференции.
Последние матчи: В последних поединках игра у «Ванкувера» откровенно не идет, поскольку клуб Токкета смог выиграть только в трех матчах из четырех.
Ванкувер — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Ванкувера» не может рассчитывать на Гронека, у которого серьезная травма верхней части тела.
Общий тонус клуба: Прямо сейчас «Ванкувер» не готов обыгрывать даже «Оттаву», поэтому никто не удивится, если у хозяев возникнут проблемы с добычей двух очков.
«Оттава»
Турнирное положение: Весьма радует состояние «Оттавы» на протяжении последних недель, поскольку клуб Грина поднялся первую восьмерку.
Последние матчи: Сейчас у «Оттавы» лучший отрезок по сезону, поскольку клуб выиграл пять матчей подряд.
Травмированные игроки: В предстоящем матче «Оттаве» не сможет помочь Антон Форсберг, который травмировался в дном из последних матчей «сенаторов».
Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» гостям будет тяжело, но длящаяся победная серия будет придавать сил для очередной виктории.
Статистика для ставок
- У «Ванкувера» только одна победа за четыре последних встреч
- «Оттава» не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.56, на гостей — 2.92.
Прогноз: «Оттава» выглядит более реальным претендентом на победу
- 1.93Вегас — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.86Сибирь — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.07Филадельфия — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным, поэтому вполне можно рассчитывать на овертайм
Ставка: П2 с коэффициентом 2.92.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.