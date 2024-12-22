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    «Оттава» продолжит побеждать?

    «Ванкувер» — «Оттава». Ставка (к. 2.92), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Оттава»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Декабря 2024 года

    Ванкувер

  • НХЛ
    •  Ванкувер 06:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
    •

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Пока что состояние «Ванкувера» не позволяет этому клубу забраться выше седьмого места в восточной конференции.

    Последние матчи: В последних поединках игра у «Ванкувера» откровенно не идет, поскольку клуб Токкета смог выиграть только в трех матчах из четырех.

    Ванкувер — Оттава: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Ванкувера» не может рассчитывать на Гронека, у которого серьезная травма верхней части тела.

    Общий тонус клуба: Прямо сейчас «Ванкувер» не готов обыгрывать даже «Оттаву», поэтому никто не удивится, если у хозяев возникнут проблемы с добычей двух очков.

    «Оттава»

    Турнирное положение: Весьма радует состояние «Оттавы» на протяжении последних недель, поскольку клуб Грина поднялся первую восьмерку.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Сейчас у «Оттавы» лучший отрезок по сезону, поскольку клуб выиграл пять матчей подряд.

    Травмированные игроки: В предстоящем матче «Оттаве» не сможет помочь Антон Форсберг, который травмировался в дном из последних матчей «сенаторов».

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    Общий тонус клуба: На территории «Ванкувера» гостям будет тяжело, но длящаяся победная серия будет придавать сил для очередной виктории.

    Статистика для ставок

    • У «Ванкувера» только одна победа за четыре последних встреч

    • «Оттава» не проигрывает пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.56, на гостей — 2.92.

    Прогноз: «Оттава» выглядит более реальным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: Матч будет напряженным, поэтому вполне можно рассчитывать на овертайм

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.92.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    «Ванкувер» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Оттава» продолжит побеждать?
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