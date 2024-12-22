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    «Финиксу» не составит труда обыграть «Детройт»?

    «Финикс» — «Детройт». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Детройт»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Финиксе на «Футпринт Центр» 22 декабря. Начало встречи — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 22 Декабря 2024 года

    Финикс

  • НБА
    •  Финикс 05:00 Детройт

    Детройт

  • НБА
    •

    «Финикс»

    Турнирная таблица: «Финикс» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» наблюдается положительный баланс игр: 14 побед и 12 поражений.

    Последние матчи: Команда из Аризоны потерпела поражение в поединке против «Индианы» (109:116).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч игроков нет.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Финикс» одержал две победы в последних пяти матчах. Ранее «Санз» добился побед в играх против «Юты» (134:126) и «Портленда» (116:109).

    «Детройт»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 11 место, одержав 11 побед и потерпев 17 поражений.

    Последние матчи: «Детройт» потерпел фиаско в противостоянии с «джазменами» из Юты (119:126).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч игроков нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали две победы над «Майами» (125:124) и «Нью-Йорком» (120:111).

    Статистика для ставок

    • Прервалась победная серия «Финикса», которая составляла два матча

    • «Детройт» выиграл два матча в последних пяти играх

    • В этом сезоне «Финикс» и «Детройт» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. На победу «Детройта» — 3.27.

    ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: «Финикс» в последнее время набирает ход, после возвращения из лазарета в строй Девина Букера. Стоит ожидать, что «солнечные» добьются победы в предстоящей игре с «Детройтом».

    Ставка: Фора «Финикса» (-6.5) с коэффициентом 1.89.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.96.

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    «Финикс» — «Детройт»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финиксу» не составит труда обыграть «Детройт»?
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