Финикс
Детройт
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции. У «солнечных» наблюдается положительный баланс игр: 14 побед и 12 поражений.
Последние матчи: Команда из Аризоны потерпела поражение в поединке против «Индианы» (109:116).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч игроков нет.
Состояние команды: «Финикс» одержал две победы в последних пяти матчах. Ранее «Санз» добился побед в играх против «Юты» (134:126) и «Портленда» (116:109).
«Детройт»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает 11 место, одержав 11 побед и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: «Детройт» потерпел фиаско в противостоянии с «джазменами» из Юты (119:126).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч игроков нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах баскетболисты «Детройта» одержали две победы над «Майами» (125:124) и «Нью-Йорком» (120:111).
Статистика для ставок
- Прервалась победная серия «Финикса», которая составляла два матча
- «Детройт» выиграл два матча в последних пяти играх
- В этом сезоне «Финикс» и «Детройт» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Финикс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. На победу «Детройта» — 3.27.
ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.
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Прогноз: «Финикс» в последнее время набирает ход, после возвращения из лазарета в строй Девина Букера. Стоит ожидать, что «солнечные» добьются победы в предстоящей игре с «Детройтом».
Ставка: Фора «Финикса» (-6.5) с коэффициентом 1.89.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.96.