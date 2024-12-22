Вегас
Сиэтл
«Вегас»
Турнирное положение: За последние пару недель «Вегас» забрался уже на второе место на Западе, и планы по захвату лидерства в конференции постепенно становятся явью.
Последние матчи: В семи последних поединках «Вегас» проиграл только раз, а игра в атаке настолько мощная, что даже самая организованная защита не может справляться с атаками «рыцарей».
Вегас — Сиэтл: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Хаттон и Ленер по-прежнему вне состава «Вегаса», но ещё могут пропустить предстоящий матч и Барбашев с Руа.
Общий тонус клуба: Предстоящий матч против «Сиэтла» будет легкой прогулкой для хозяев льда, ибо гости сейчас совсем разобраны.
«Сиэтл»
Турнирное положение: Состояние «Сиэтла» оставляет желать лучшего, поскольку клуб всего лишь на 12 месте в западной конференции.
Последние матчи: В трех последних поединках «Сиэтл» не смог победить ни разу, но зато был выменян финн Какко из «Нью-Йорк Рейнджерс».
Травмированные игроки: Боссы «Сиэтла» не могу рассчитывать на Эберле, у которого серьезная травма таза.
Общий тонус клуба: Встреча с «Вегасом» будет максимально тяжелой, поскольку соперник не прощает расхлябанности в обороне, а её у гостей выше крыши.
Статистика для ставок
- У «Вегаса» за семь последних матчей только одно поражение
- «Сиэтл» проиграл три последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.66, на гостей — 3.36.
Прогноз: «Вегас» легко добьется победы.
- 2.92Ванкувер — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.86Сибирь — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.07Филадельфия — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Игра будет в одни ворота, но обе команды будут отличаться.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.