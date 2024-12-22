В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: За последние пару недель «Вегас» забрался уже на второе место на Западе, и планы по захвату лидерства в конференции постепенно становятся явью.

Последние матчи: В семи последних поединках «Вегас» проиграл только раз, а игра в атаке настолько мощная, что даже самая организованная защита не может справляться с атаками «рыцарей».

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Травмированные игроки: Хаттон и Ленер по-прежнему вне состава «Вегаса», но ещё могут пропустить предстоящий матч и Барбашев с Руа.

Общий тонус клуба: Предстоящий матч против «Сиэтла» будет легкой прогулкой для хозяев льда, ибо гости сейчас совсем разобраны.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Состояние «Сиэтла» оставляет желать лучшего, поскольку клуб всего лишь на 12 месте в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Сиэтл» не смог победить ни разу, но зато был выменян финн Какко из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Травмированные игроки: Боссы «Сиэтла» не могу рассчитывать на Эберле, у которого серьезная травма таза.

Общий тонус клуба: Встреча с «Вегасом» будет максимально тяжелой, поскольку соперник не прощает расхлябанности в обороне, а её у гостей выше крыши.

Статистика для ставок

У «Вегаса» за семь последних матчей только одно поражение

«Сиэтл» проиграл три последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.66, на гостей — 3.36.

Прогноз: «Вегас» легко добьется победы.

Альтернативный прогноз: Игра будет в одни ворота, но обе команды будут отличаться.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.25.