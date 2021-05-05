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    Отец Влашича: Николе нужны новые вызовы и другие партнеры по команде

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    Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, высказал мнение о будущем хорватского футболиста.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    «Он чувствует насыщение, но это нормально после трех лет в клубе, в котором он сделал много хорошего. Ему нужны новые вызовы, другая философия игры и другие партнеры по команде.

    Сейчас ЦСКА находится не в лучшем состоянии, все, кто наблюдают за их матчами, видят это, у Олича есть много работы.

    Команда потеряла ритм, не может выйти из-под прессинга, и Никола страдает, потому что творческая импровизация его величайшее достоинство.

    Прошлым зимой было серьезное предложение, но клуб считает, что он стоит больше 35 миллионов евро.

    Пандемия коронавируса обошлась очень дорого, но трансферный рынок жив, клубы хорошо знают, за кем и почему они следят. Я не боюсь за его будущее.

    Никола — лучший игрок чемпионата России, играющий за клуб, где добиться этого гораздо труднее, чем в "Зените", где ему бы подносили мячи», — цитирует Влашича-старшего Index.hr.

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