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    Дзюба не считает победу в чемпионате России легкой

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы в чемпионате России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Каждый сезон — особенный. Говорят, что легко, но это не так. Проиграй мы, не дай бог, "Локомотиву", то была бы мини-паника в Уфе, где непросто всем, команда борется за прописку в Премьер-лиге, там даже ничья, возможно, была бы хорошим результатом.

    Не хотели доводить до "Тамбова", даже шутили между собой, что если проиграем "Локомотиву" и скатаем 0:0 с "Уфой", то с "Тамбовом" при 1:0 будем на угловом держать мяч, чтобы не дай бог не пропустить.

    Поэтому хорошо, что все так закончилось. Говорят, что это легко, но это не так. Это все от лукавого, пусть говорят.

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    • С другой стороны, есть недосказанность в Лиге чемпионов, я сторонник того, что такой большой клуб, как "Зенит", обязан выходить из группы», — приводит слова Дзюбы Sports.ru.

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