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    Неаполитанцы не потеряют очки второй матч подряд

    «Наполи» — «Удинезе». Очередная попытка неаполитанцев оторваться от преследователей. На что лучше сделать ставку 9 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 24-го тура чемпионата Италии с коэффициентом 2.10

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Удинезе»
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    Ромелу Лукаку — нападающий «Наполи»
    В рамках 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле примет «Удинезе». Поединок пройдет 9 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Февраля 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы лидируют в Серии А, занимая 1-е место с 54 очками в активе после 23-х туров. «Наполи» опережает «Интер» на 3 балла — вся борьба еще впереди.

    К тому же, неаполитанцы — лучшие в чемпионате Италии по результатам домашних встреч, набрав 27 очков на своем поле из 33-х возможных.

    Наполи — Удинезе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), упустив победу на 90+2-й минуте. До этого команда одолела «Ювентус» со счетом 2:1.

    «Наполи» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей в чемпионате. Команда за этот период 8 раз победила и однажды сыграла вничью. За этот период неаполитанцы обыгрывали «Аталанту» (3:2), «Фиорентину» (3:0) и «Дженоа» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграет: Матиас Оливера из-за травмы.

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Наполи» — в полном порядке. Команда лидирует в Серии А, сосредоточив все силы на победу в чемпионате. При этом, у неаполитанцев была возможность оторваться от «Интера», но команда сыграла вничью с «Ромой».

    Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку продолжает помогать своей команде. Этот форвард забил 9 голов и сделал 6 ассистов за 21 встречу, замыкая 5-ку лучших бомбардиров лиги.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Серии А, набрав 29 очков за 23 тура. «Удинезе» отстает от зоны еврокубков уже на 13 очков — шансов догнать не так уж и много.

    К тому же, в гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 13-е место в лиге. «Удинезе» набрал 12 баллов из 33-х возможных в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда одолела «Венецию» со счетом 3:2, все голы команды забили во 2-м тайме, а победным мячом «Удинезе» отличился на 84-й минуте.

    В последних 6-и поединках у команды только 1 победа, 3 ничейных результата и 2 поражения. За этот период «Удинезе» делила очки с «Аталантой» (0:0), «Вероной» (0:0) и «Торино» (2:2).

    Не сыграют: Кингсли Эхизибуэ, Мадука Окойе и Исак Туре (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Удинезе» является крепким середняком в Серии А, команда уже вряд-ли будет претендовать на еврокубки, но также далека от зоны вылета.

    В последних 4-х очных противостояниях «Удинезе» дважды играл вничью с «Наполи». Сможет ли команда на этот раз дать бой неаполитанцам, отобрав у них очки? На чужом поле это будет сделать куда сложнее.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

    • «Удинезе» выиграл только 1 раз в последних 6-и поединках

    • В последних 4-х очных противостояниях команды дважды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.43, победа «Удинезе» — 8.00, ничья — за 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Наполи» одержит победу над «Удинезе». К тому же, неаполитанцы начнут делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Наполи» в 1-м тайме и в матче за 2.10.

    Прогноз: «Наполи» может сыграть результативно. Команда забьет хотя-бы парочку голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Наполи» 2 больше за 2.10.

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