В рамках 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле примет «Удинезе». Поединок пройдет 9 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Удинезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы лидируют в Серии А, занимая 1-е место с 54 очками в активе после 23-х туров. «Наполи» опережает «Интер» на 3 балла — вся борьба еще впереди.

К тому же, неаполитанцы — лучшие в чемпионате Италии по результатам домашних встреч, набрав 27 очков на своем поле из 33-х возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке Серии А «Наполи» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), упустив победу на 90+2-й минуте. До этого команда одолела «Ювентус» со счетом 2:1.

«Наполи» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей в чемпионате. Команда за этот период 8 раз победила и однажды сыграла вничью. За этот период неаполитанцы обыгрывали «Аталанту» (3:2), «Фиорентину» (3:0) и «Дженоа» (2:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграет: Матиас Оливера из-за травмы.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Наполи» — в полном порядке. Команда лидирует в Серии А, сосредоточив все силы на победу в чемпионате. При этом, у неаполитанцев была возможность оторваться от «Интера», но команда сыграла вничью с «Ромой».

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку продолжает помогать своей команде. Этот форвард забил 9 голов и сделал 6 ассистов за 21 встречу, замыкая 5-ку лучших бомбардиров лиги.

«Удинезе»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Серии А, набрав 29 очков за 23 тура. «Удинезе» отстает от зоны еврокубков уже на 13 очков — шансов догнать не так уж и много.

К тому же, в гостях команда выступает далеко не лучшим образом, занимая по этому показателю 13-е место в лиге. «Удинезе» набрал 12 баллов из 33-х возможных в гостях.

Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда одолела «Венецию» со счетом 3:2, все голы команды забили во 2-м тайме, а победным мячом «Удинезе» отличился на 84-й минуте.

В последних 6-и поединках у команды только 1 победа, 3 ничейных результата и 2 поражения. За этот период «Удинезе» делила очки с «Аталантой» (0:0), «Вероной» (0:0) и «Торино» (2:2).

Не сыграют: Кингсли Эхизибуэ, Мадука Окойе и Исак Туре (у всех — травмы).

Состояние команды: «Удинезе» является крепким середняком в Серии А, команда уже вряд-ли будет претендовать на еврокубки, но также далека от зоны вылета.

В последних 4-х очных противостояниях «Удинезе» дважды играл вничью с «Наполи». Сможет ли команда на этот раз дать бой неаполитанцам, отобрав у них очки? На чужом поле это будет сделать куда сложнее.

Статистика для ставок

«Наполи» не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

«Удинезе» выиграл только 1 раз в последних 6-и поединках

В последних 4-х очных противостояниях команды дважды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 1.43, победа «Удинезе» — 8.00, ничья — за 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.93 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Наполи» одержит победу над «Удинезе». К тому же, неаполитанцы начнут делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Наполи» в 1-м тайме и в матче за 2.10.

Прогноз: «Наполи» может сыграть результативно. Команда забьет хотя-бы парочку голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Наполи» 2 больше за 2.10.