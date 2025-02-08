8 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» еще пытается побороться за выход в еврокубки. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 38 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда полностью провалила. «Чайки» по всем статьям уступили «Ноттингем Форесту» (0:7).

А вот до того команда минимально уступила «Эвертону». При этом чуть ранее «чайки» уверенно одолели «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брайтон» забил 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Чайки» ныне угодили в психологическую яму. Команда проиграла в 2 своих последних поединках, не забив в них ни разу.

Отношения с «Челси» у команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Брайтон» уступил во всех пяти.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чайкам» срочно нужно прибавлять в плане реализации.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» нынешний сезон проводят относительно успешно. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Челси» неплохо атакует, отличившись 47 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» переиграли «Вест Хэм» (2:1).

До того команда вчистую уступила «Манчестер Сити» (1:3). Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» сильны и весьма амбициозны. В Кубке Англии команда явно намерена побороться за трофей.

При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато блестящий Коул Палмер настрелял уже 14 мячей в чемпионате.

«Аристократы» явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получит испанский форвард Марк Гиу.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. А вот проблемы в обороне никуда не запропастились.

Статистика для ставок

«Челси» забивает в среднем фактически 2 мяча за матч

«Брайтон» проиграл и не забивал в 2 своих последних матчах

«Челси» в 5 последних очных поединках обыграл «чаек»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активны в атаке.

«Аристократы» намерены побороться за Кубок Англии, тогда как «Брайтон» еще не отошел от последнего разгромного поражения.

Ставка: Обе не забьют за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25