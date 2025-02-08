Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Брайтон» еще пытается побороться за выход в еврокубки. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 38 пропущенных в свои ворота.
Брайтон энд Хоув Альбион — Челси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда полностью провалила. «Чайки» по всем статьям уступили «Ноттингем Форесту» (0:7).
А вот до того команда минимально уступила «Эвертону». При этом чуть ранее «чайки» уверенно одолели «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брайтон» забил 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чайки» ныне угодили в психологическую яму. Команда проиграла в 2 своих последних поединках, не забив в них ни разу.
Отношения с «Челси» у команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Брайтон» уступил во всех пяти.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чайкам» срочно нужно прибавлять в плане реализации.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» нынешний сезон проводят относительно успешно. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Челси» неплохо атакует, отличившись 47 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 24 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» переиграли «Вест Хэм» (2:1).
До того команда вчистую уступила «Манчестер Сити» (1:3). Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократы» сильны и весьма амбициозны. В Кубке Англии команда явно намерена побороться за трофей.
При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато блестящий Коул Палмер настрелял уже 14 мячей в чемпионате.
«Аристократы» явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получит испанский форвард Марк Гиу.
Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. А вот проблемы в обороне никуда не запропастились.
Статистика для ставок
- «Челси» забивает в среднем фактически 2 мяча за матч
- «Брайтон» проиграл и не забивал в 2 своих последних матчах
- «Челси» в 5 последних очных поединках обыграл «чаек»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активны в атаке.
«Аристократы» намерены побороться за Кубок Англии, тогда как «Брайтон» еще не отошел от последнего разгромного поражения.
Ставка: Обе не забьют за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25