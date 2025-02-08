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    Одни забьют, другие — нет?!

    «Брайтон» — «Челси». Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 8 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Челси»
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    Марк Гиу
    8 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Февраля 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Челси

    Челси

  • Лондон
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    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брайтон» еще пытается побороться за выход в еврокубки. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 38 пропущенных в свои ворота.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда полностью провалила. «Чайки» по всем статьям уступили «Ноттингем Форесту» (0:7).

    А вот до того команда минимально уступила «Эвертону». При этом чуть ранее «чайки» уверенно одолели «Манчестер Юнайтед» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брайтон» забил 9 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Чайки» ныне угодили в психологическую яму. Команда проиграла в 2 своих последних поединках, не забив в них ни разу.

    Отношения с «Челси» у команды складываются неудачно. Из 5 последних очных встреч «Брайтон» уступил во всех пяти.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чайкам» срочно нужно прибавлять в плане реализации.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» нынешний сезон проводят относительно успешно. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Челси» неплохо атакует, отличившись 47 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 31 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» переиграли «Вест Хэм» (2:1).

    До того команда вчистую уступила «Манчестер Сити» (1:3). Зато поединок с «Вулверхэмптоном» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аристократы» сильны и весьма амбициозны. В Кубке Англии команда явно намерена побороться за трофей.

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    При этом «Челси» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато блестящий Коул Палмер настрелял уже 14 мячей в чемпионате.

    «Аристократы» явно предстанут не в самом оптимальном кадровом сочетании. Свой шанс наверняка получит испанский форвард Марк Гиу.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. А вот проблемы в обороне никуда не запропастились.

    Статистика для ставок

    • «Челси» забивает в среднем фактически 2 мяча за матч

    • «Брайтон» проиграл и не забивал в 2 своих последних матчах

    • «Челси» в 5 последних очных поединках обыграл «чаек»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят сильнее соперника, и наверняка будут активны в атаке.

    «Аристократы» намерены побороться за Кубок Англии, тогда как «Брайтон» еще не отошел от последнего разгромного поражения.

    Ставка: Обе не забьют за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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    «Брайтон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет?!
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