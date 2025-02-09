9 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» привычно борется за выживание. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Анже» не столь ярко атакует, отличившись 22 забитыми мячами в 20 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 29 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Анже» уверенно переиграл «Страсбур» (3:1).

При этом до того команда расписала мировую с «Гавром» (1:1). А вот поединок с «Лансом» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Анже» забил 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Анже» на 5 очков опережает опасную зону. Да и оборона команды ошибается не столь часто.

При этом «Анже» традиционно неудачно противостоит «Марселю». В 5 очных поединках команда уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Причем команда не обыгрывает марсельцев уже более 4 лет.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы в текущем сезоне пытаются бороться за чемпионство. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 10 зачетных баллов отстают от лидеров. При этом оборона команды дала результативный сбой 25 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. Марсельцы переиграли «Лион» (3:2).

До того команда была бита «Ниццей» (0:2). Вот только поединок со «Страсбуром» завершился обидной ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Жоффрей Кондогбья — травмирован.

Состояние команды: Марсельцы крайне нестабильны. Да и гандикап от третьей строчки составляет всего 3 очка.

При этом «Марсель» в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч. Вот только в матчах с крепкими оппонентами команда частенько испытывает заметные сложности.

Ситуация с травмированными у марсельцев вполне благостная. Лазарет команды почти пуст, и лишь Кондогбья еще не восстановился.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и оппонент в последних матчах не особо преуспевал.

Статистика для ставок

Марсельцы более 4 лет не проигрывают «Анже»

«Анже» не проигрывал в 2 своих последних матчах

«Марсель» в среднем забивает чуть чаще 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.85 и 2.05.

Прогноз: «Марсель» пытается навязать борьбу за чемпионство ПСЖ, и уж точно сразу будет максимально активно атаковать.

«Анже» не лучшим образом выглядит в плане реализации, к тому же исторически неудачно противостоит марсельцам.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05