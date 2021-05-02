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    Сутормин: Победили «Локо» с таким счетом, что вопросов быть не должно

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    Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от досрочного завоевания золота чемпионата России после разгрома «Локомотива» (6:1) в 28-м туре РПЛ.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «При своих болельщиках всегда радостнее становиться чемпионом. Раньше нас встречали в аэропорту, но сегодня все было по-особенному.

    В такое нелегкое время пришло 40 тысяч — эта победа для них и для всего города. Болельщикам большое спасибо!

    Сомнений никогда не возникает. Ты выходишь на поле, понимаешь, что ты "Зенит" и обязан всегда играть на победу.

    Бывают поражения и ничьи, но в целом по турниру вопросов нет. Мы выглядели сильнее всех.

    Хороший момент, что в последнем туре мы обыграли "Локомотив", который до этого не проигрывал. Победили с таким счетом, что вопросов быть не должно», — сказал Сутормин «Р-Спорту».

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