В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Лада Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: На счету «Лады» 33 очка по итогам 34 матчей. В таблице Восточной конференции тольяттинцы прописались на 9-й позиции, отставая от клубов кубковой восьмерки на 3+ балла.

Последние матчи: Незадолго до перерыва в регулярке «Лада» выдала уверенный по своим стандартам отрезок, в рамках которого взяла верх над «Северсталью» — 3:0; 1:0 и «Куньлунем» — 2:1.

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В матчах более сложного содержания команда Павла Зубова потерпела поражения от «Металлурга» Мг — 0:4 и «Торпедо» — 2:3. В последней встрече «Лада» добилась непростой победы над «Авангардом» — 4:3.

Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.

Состояние команды: Нынешний сезон складывается для «Лады» весьма противоречиво. Тольяттинцы имеют математические шансы на выход в плей-офф, но уровень их игры оставляет желать лучшего.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Даже ввиду борьбы за 8-ю строчку — ее только предстоит попытаться отвоевать — «Лада» едва ли готова к серьезным вызовам в контексте конкуренции с более значимыми представителями лиги.

В настоящее время «Лада» испытывает проблемы как с точки зрения игрового содержания (оно нередко попросту отсутствует), так и с событиями, которые связаны с финансами и перспективами клуба.

«Сочи»

Турнирное положение: В 36 играх южане заработали 25 очков, с которыми находятся на 11-м месте в таблице Западной конференции. От зоны плей-офф команду отделяют 14 баллов.

Последние матчи: Последняя двухочковая встреча «Сочи» датирована 25 ноября. Тогда один из аутсайдеров чемпионата у себя дома одержал верх именно над «Ладой» — 3:2.

За встречей с тольяттинцами последовала череда провалов. В 8 матчах команда Сергея Зубова проиграла «Ак Барсу» — 2:3 ОТ, «Адмиралу» — 3:4, «Амуру» — 1:2, «Авангарду» — 0:6, «Куньлуню» — 3:5, «Северстали» — 2:4; 1:2 и «Локомотиву» — 1:3.

Не сыграют: В составе южан нет кадровых потерь.

Состояние команды: Южане переживают провал за провалом, приближая очередной сезон к катастрофе, через которую необходимо пройти, чтобы думать о дальнейших перспективах.

В настоящее время уровень игры «Сочи» не позволяет конкурировать даже с соперниками среднего сегмента, которые претендуют на выход в плей-офф с нижних строчек. Для главного аутсайдера Запада это попросту непреодолимый барьер.

Лишь крайне редкие моменты «Сочи» подкрепляет качественным хоккеем, в то время как подавляющее большинство матчей команды Сергея Зубова ассоциируется с неудачами на длинных отрезках.

Статистика для ставок

«Лада» добилась 4-х побед в 6 последних матчах

Только в 3-х встречах «Лады» из последних 8 был пробит тотал больше 4.5

Во всех 3-х личных встречах с момента возвращения «Лады» в КХЛ победа досталась «Сочи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 3.95, а победа «Сочи» — в 3.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.

Прогноз: Текущий сезон складывается для «Лады» непросто, однако команда по-прежнему решает задачи, связанные с кубковой квалификацией, ввиду которых ее статус фаворита этой игры кажется весьма прочным.

Ставка: «Лада» победит за 1.88.

Прогноз: Последние матчи между этими командами получались крайне результативными, однако в нынешних кондициях соперники едва ли сохранят эту тенденцию.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.83.