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    «Лада» справится с главным аутсайдером Запада

    «Лада» — «Сочи». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Сочи»
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    Рафаэль Бикмуллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Лада Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2024 года

    Лада

  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Лада»

    Турнирное положение: На счету «Лады» 33 очка по итогам 34 матчей. В таблице Восточной конференции тольяттинцы прописались на 9-й позиции, отставая от клубов кубковой восьмерки на 3+ балла.

    Последние матчи: Незадолго до перерыва в регулярке «Лада» выдала уверенный по своим стандартам отрезок, в рамках которого взяла верх над «Северсталью» — 3:0; 1:0 и «Куньлунем» — 2:1.

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    В матчах более сложного содержания команда Павла Зубова потерпела поражения от «Металлурга» Мг — 0:4 и «Торпедо» — 2:3. В последней встрече «Лада» добилась непростой победы над «Авангардом» — 4:3.

    Не сыграют: Владислав Червоненко, Никита Попугаев.

    Состояние команды: Нынешний сезон складывается для «Лады» весьма противоречиво. Тольяттинцы имеют математические шансы на выход в плей-офф, но уровень их игры оставляет желать лучшего.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Даже ввиду борьбы за 8-ю строчку — ее только предстоит попытаться отвоевать — «Лада» едва ли готова к серьезным вызовам в контексте конкуренции с более значимыми представителями лиги.

    В настоящее время «Лада» испытывает проблемы как с точки зрения игрового содержания (оно нередко попросту отсутствует), так и с событиями, которые связаны с финансами и перспективами клуба.

    «Сочи»

    Турнирное положение: В 36 играх южане заработали 25 очков, с которыми находятся на 11-м месте в таблице Западной конференции. От зоны плей-офф команду отделяют 14 баллов.

    Последние матчи: Последняя двухочковая встреча «Сочи» датирована 25 ноября. Тогда один из аутсайдеров чемпионата у себя дома одержал верх именно над «Ладой» — 3:2.

    За встречей с тольяттинцами последовала череда провалов. В 8 матчах команда Сергея Зубова проиграла «Ак Барсу» — 2:3 ОТ, «Адмиралу» — 3:4, «Амуру» — 1:2, «Авангарду» — 0:6, «Куньлуню» — 3:5, «Северстали» — 2:4; 1:2 и «Локомотиву» — 1:3.

    Не сыграют: В составе южан нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Южане переживают провал за провалом, приближая очередной сезон к катастрофе, через которую необходимо пройти, чтобы думать о дальнейших перспективах.

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    В настоящее время уровень игры «Сочи» не позволяет конкурировать даже с соперниками среднего сегмента, которые претендуют на выход в плей-офф с нижних строчек. Для главного аутсайдера Запада это попросту непреодолимый барьер.

    Лишь крайне редкие моменты «Сочи» подкрепляет качественным хоккеем, в то время как подавляющее большинство матчей команды Сергея Зубова ассоциируется с неудачами на длинных отрезках.

    Статистика для ставок

    • «Лада» добилась 4-х побед в 6 последних матчах

    • Только в 3-х встречах «Лады» из последних 8 был пробит тотал больше 4.5

    • Во всех 3-х личных встречах с момента возвращения «Лады» в КХЛ победа досталась «Сочи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 3.95, а победа «Сочи» — в 3.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.22.

    Прогноз: Текущий сезон складывается для «Лады» непросто, однако команда по-прежнему решает задачи, связанные с кубковой квалификацией, ввиду которых ее статус фаворита этой игры кажется весьма прочным.

    Ставка: «Лада» победит за 1.88.

    Прогноз: Последние матчи между этими командами получались крайне результативными, однако в нынешних кондициях соперники едва ли сохранят эту тенденцию.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.83.

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    «Лада» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Лада» справится с главным аутсайдером Запада
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