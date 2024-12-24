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    Сможет ли «Северсталь» продлить свою победную серию?

    «Северсталь» — «Нефтехимик». Ставка (к. 4.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» встретится с «Нефтехимик». Игра состоится 24 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 19:30 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Команда располагается на 6-й позиции Запада с 46-ю очками в активе. «Северсталь» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 12 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда одолела «Автомобилист» со счетом 3:2, отыграв 2 шайбы по ходу встречи. Матчем ранее «Северсталь» одержала победу над «Сочи» (2:1).

    Северсталь — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    У команда продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Северсталь» также одолела «Сочи» (4:2), «Трактор» (2:1) и «Барыс» (5:3).

    Не сыграют: В составе «Северстали» нет травмированных игроков

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас «Северсталь» набрала какой-то сумасшедший ход, команда выдает победную серия, уже прочно закрепившись в зоне плей-офф, но «столевары» точно не могут чувствовать себя спокойно.

    Дело в том, что на протяжении всего сезона «Северсталь» действует отрезками. Команда может проиграл 5-6 матчей подряд, а затем выдать победную серию. Такие волны не красят подопечных Андрея Козырева — необходима стабильность.

    Ударная связка нападающих «Северстали» — Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин снова начали разрывать оборону соперников. Когда эти форварды в форме, то и команда может победить кого угодно.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Волки» занимают 8-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе после 37-и матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю позицию в конференции на 3 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда вместе с ЦСКА показала веселый хоккей, но проиграла со счетом 4:7. Матчем ранее «Нефтехимик» бодался с «Авангардом», но победить также не получилось (3:4 ОТ).

    В последних 5-и встречах у «волков» есть 2 победы над «Куньлунем» (5:2) и «Спартаком» (4:3 ОТ), а также еще одно поражение в овертайме от «Витязя» со счетом 3:4.

    Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: Следующие 10-20 матчей для «Нефтехимика» будут определяющими — сможет ли команда оторваться от конкурентов в борьбе за плей-офф или нет?

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    Если судить по игре «Нефтехимика», то у команды есть все шансы сыграть в плей-офф. «Волки» стали остро действовать в атаке, а также в защите полный порядок (если забыть про 7 шайб от ЦСКА).

    «Нефтехимику» всегда трудно выступать против такой «Северстали». Хозяева обязательно находят ключи к воротам «волков», но в следующей встрече команда Олега Леонтьева будет предельно мотивирована набрать очень важные очки.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» выиграла 5 последних матчей

    • «Нефтехимик» проиграл все 2 матча после паузы

    • В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» обыгрывал «Северсталь» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.15, а победа «Нефтехимика» — в 3.90.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды завершат матч за пределами основного времени. «Нефтехимик» будет упираться до конца.

    Ставка: Ничья в основное время за 4.15.

    Прогноз: В 1-м периоде команды точно забросят шайбы.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.90.

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    «Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Северсталь» продлить свою победную серию?
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