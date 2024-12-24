В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» встретится с «Нефтехимик». Игра состоится 24 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Турнирное положение: Команда располагается на 6-й позиции Запада с 46-ю очками в активе. «Северсталь» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 12 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда одолела «Автомобилист» со счетом 3:2, отыграв 2 шайбы по ходу встречи. Матчем ранее «Северсталь» одержала победу над «Сочи» (2:1).

У команда продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Северсталь» также одолела «Сочи» (4:2), «Трактор» (2:1) и «Барыс» (5:3).

Не сыграют: В составе «Северстали» нет травмированных игроков

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Северсталь» набрала какой-то сумасшедший ход, команда выдает победную серия, уже прочно закрепившись в зоне плей-офф, но «столевары» точно не могут чувствовать себя спокойно.

Дело в том, что на протяжении всего сезона «Северсталь» действует отрезками. Команда может проиграл 5-6 матчей подряд, а затем выдать победную серию. Такие волны не красят подопечных Андрея Козырева — необходима стабильность.

Ударная связка нападающих «Северстали» — Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин снова начали разрывать оборону соперников. Когда эти форварды в форме, то и команда может победить кого угодно.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» занимают 8-е место в таблице Востока с 36-ю очками в активе после 37-и матчей. «Нефтехимик» опережает 9-ю позицию в конференции на 3 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда вместе с ЦСКА показала веселый хоккей, но проиграла со счетом 4:7. Матчем ранее «Нефтехимик» бодался с «Авангардом», но победить также не получилось (3:4 ОТ).

В последних 5-и встречах у «волков» есть 2 победы над «Куньлунем» (5:2) и «Спартаком» (4:3 ОТ), а также еще одно поражение в овертайме от «Витязя» со счетом 3:4.

Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

Состояние команды: Следующие 10-20 матчей для «Нефтехимика» будут определяющими — сможет ли команда оторваться от конкурентов в борьбе за плей-офф или нет?

Если судить по игре «Нефтехимика», то у команды есть все шансы сыграть в плей-офф. «Волки» стали остро действовать в атаке, а также в защите полный порядок (если забыть про 7 шайб от ЦСКА).

«Нефтехимику» всегда трудно выступать против такой «Северстали». Хозяева обязательно находят ключи к воротам «волков», но в следующей встрече команда Олега Леонтьева будет предельно мотивирована набрать очень важные очки.

Статистика для ставок

«Северсталь» выиграла 5 последних матчей

«Нефтехимик» проиграл все 2 матча после паузы

В последних 5-и очных встречах «Нефтехимик» обыгрывал «Северсталь» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.85, ничья — в 4.15, а победа «Нефтехимика» — в 3.90.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды завершат матч за пределами основного времени. «Нефтехимик» будет упираться до конца.

Ставка: Ничья в основное время за 4.15.

Прогноз: В 1-м периоде команды точно забросят шайбы.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.90.