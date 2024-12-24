В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Египта и ЮАР, а также в рамках Кубка Иордании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Орландо Пайретс» — «Марумо Галлантс»

Футбол. Чемпионат ЮАР

«Орландо Пайретс» в таблице чемпионата ЮАР идет на 2-м месте. Клуб набрал 21 очко в восьми встречах. У команды на данный момент 7 побед и лишь одно поражение.

Осенью «Орландо Пайретс» радовал фанатов выигрышной серией. Однако в декабре команда еще не побеждала. Удастся ли «Орландо Пайретс» завоевать три очка в предстоящей встрече?

Прогнозы и ставки на футбол

«Марумо Галлантс» находится на 11-м месте в таблице. У клуба 10 очков по итогам девяти матчей. В текущем чемпионате команда завершила вничью только один матч.

В декабре «Марумо Галлантс» провел две встречи. Клуб одержал одну победу и один раз проиграл. Команда одолела «Магеси» (3:1), а также уступила «Полокване Сити» со счетом 0:1.

Ставка: Обе не забьют за 1.44.

«Могайер Аль Сархан» — «Аль-Файсали Амман»

Футбол. Кубок Иордании

«Могайер Аль Сархан» в нынешнем сезоне борется за выживание. Клуб идет на 10-м месте в таблице. Набрано 9 очков в 11 встречах.

В текущем месяце «Могайер Аль Сархан» провел три встречи. Клуб добился только одной победы. 14 декабря в Кубке удалось взять верх над «Сахабом» со счетом 4:2.

У «Аль-Файсали» ситуация получше. Клуб находится на 5-м месте в таблице. Набрано 16 очков в 11 поединках.

Команды встречались совсем недавно. Матч состоялся 6 декабря в рамках чемпионата Иордании. Тогда «Аль-Файсали» разгромил «Могайер Аль Сархан» со счетом 4:1.

Ставка: ТБ 2 за 1.45.

«Аль-Гаиш» — «Замалек»

Футбол. Чемпионат Египта

«Аль-Гаиш» в чемпионате Египта находится на 9-м месте. Команда записала в актив 7 очков. Было сыграно пять матчей, в которых клуб одержал две победы.

В предстоящей встрече букмекеры не верят в «Аль-Гаиш». Гости являются фаворитами матча. Стоит ли ждать сенсацию или «Замалек» завоюет три очка?

«Замалек» ведет борьбу за медали. Сейчас клуб располагается на втором месте в таблице. Коллектив набрал 10 очков в пяти поединках.

«Замалек» отстает от лидирующего «Аль-Масри» на один балл. Если конкурент не выиграет в ближайшем туре, то у клуба есть шансы возглавить таблицу. В гостях «Замалек» играет успешно. Последний раз команда проигрывала на выезде 29 июля.

Ставка: Победа «Замалека» за 1.80.

Общий коэффициент — 3.75.