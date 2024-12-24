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    «Барыс» избежит крупного поражения на домашнем льду

    «Барыс» — «Трактор». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Трактор»
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    «Барыс» — «Трактор», матч в Челябинске
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Барыс Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
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    «Барыс»

    Турнирное положение: Казахстанская команда провела 39 матчей, в которых заработала 23 очка. В таблице Восточной конференции она по-прежнему находится на 11-й строчке.

    Последние матчи: Перед декабрьским перерывом в чемпионате «Барыс» выдал очередную отрицательную серию, которая разрослась до 8 поражений и была подытожена гостевой встречей со СКА — 0:1.

    Барыс — Трактор: коэффициенты букмекеров

    После возобновления регулярки этот отрезок «Барыс» прервал за счет неожиданной победы над московским «Динамо» — 2:0. Тем не менее уже в следующих матчах команда Галыма Мамбеталиева проиграла «Куньлуню» — 0:2 и «Трактору» — 2:3.

    Не сыграют: Роман Старченко.

    Состояние команды: Очередной сезон «Барыс» проводит впустую: команда не готова к решению задач минимального содержания и близка уже к которому по счету провалу.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящее время турнирная картина «Барыса» оставляет желать лучшего во всех отношениях: казахстанцы в снова замедлили собственный прогресс в контексте игры и темпа набора очков.

    С возвращением в команду Галыма Мамбеталиева «Барыс» выдал сравнительно неплохой отрезок, но этот всплеск оказался довольно коротким: большая часть сегодняшних результатов астанчан с неудачами.

    «Трактор»

    Турнирное положение: На счету «Трактора» 50 очков по итогам 37 матчей. В таблице Восточной конференции челябинцы удерживают 1-ю позицию, опережая на 2 балла «Салават Юлаев».

    Последние матчи: Сегодняшний «Трактор» крайне далек от последовательности в своих результатах. При этом не всегда осечки челябинцев объясняются соперничеством с первоклассными конкурентами.

    В начале месяца команда Бенуа Гру крупно проиграла «Салавату Юлаеву» — 1:4, а после победы над «Авто» — 3:1 «Трактор» уступил «Северстали» — 1:2 и «Динамо» Минск — 1:3. Накануне челябинцы взяли верх над «Барысом» — 3:2.

    Не сыграют: На момент публикации в составе «Трактора» нет потерь.

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    • Состояние команды: Перед нынешним сезоном «Трактор» вошел в фазу перестройки, а со стартом регулярного чемпионата челябинцы начали демонстрировать предельную уверенность.

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    Под руководством Бенуа Гру «Трактор» выдал отрезок, который едва ли мог ассоциироваться с этой командой. Тем не менее довольно быстро челябинцы обозначили себя в роли одного из лидеров Востока.

    В настоящее время «Трактор» менее стабилен, чем месяцами ранее, но даже ввиду участившихся неудач команда Бенуа Гру ведет борьбу за 1-ю строчку конференции и продолжает прогрессировать на пути к плей-офф.

    Статистика для ставок

    • В 10 последних матчах на своей территории «Барыс» одержал только 3 победы

    • Ни в одном домашнем матче в нынешнем сезоне «Барыс» не забивал больше 2 голов

    • «Трактор» потерпел 3 поражения в 4 последних играх на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 5.13, ничья — в 4.40, а победа «Трактора» — в 1.56.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 4.5 — за 2.04.

    Прогноз: Даже на своей территории казахстанцы остаются бесспорными аутсайдерами, однако «Трактор» в настоящий момент далек от своих стандартов начала сезона, ввиду чего хозяева вполне способны закончить игру без крупной разницы в пользу соперника.

    Ставка: «Барыс» победит с форой +1.5 за 1.85.

    Прогноз: Определять результативность в этой игре, безусловно, будет фаворит, тем не менее «Барыс» сделает все, чтобы минимизировать количество моментов, приводящих к голам.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.04.

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    «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Барыс» избежит крупного поражения на домашнем льду
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