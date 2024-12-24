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    Сборная ОАЭ совершит блицкриг!

    ОАЭ — Кувейт. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок наций Персидского залива, 24 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сборная ОАЭ
    Прогноз и ставки на ОАЭ — Кувейт
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    Сборная ОАЭ
    24 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют ОАЭ и Кувейт. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Кувейт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ОАЭ

    Турнирное положение: ОАЭ явно ставит перед собой задачу выиграть группу. Да и потенциал у команды весьма высокий.

    При этом ОАЭ в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль разжился 10 баллами. Команда пребывает на 3 месте в своей отборочной группе.

    Последние матчи: ОАЭ в своем последнем контрольном поединке добыл победу. Команда учинила разгром Катару (5:0).

    При этом чуть ранее ОАЭ переиграл еще и киргизов (3:0). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах ОАЭ разжился 2 викториями. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках ОАЭ добыл 2 уверенных виктории. Плюс в этих матчах команда не пропустила ни разу.

    Матчи с Кувейтом для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках ОАЭ добыл лишь одну победу при 2 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. ОАЭ явно сильнее соперника, да и оборона в последних матчах надежна.

    Кувейт

    Турнирное положение: Эта команда в отборе на Чемпионат мира выступает неуверенно. На текущий момент кувейтцы находятся на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем Кувейт в 6 поединках квалификации добыл всего 4 зачетных балла. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Кувейт ничего не смог противопоставить Ливану (0:2).

    До того команда уступила тем же ливанцам (1:2). А вот поединок со сборной Йемена завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще же, Кувейт в 5 своих последних матчах проиграл 3 раза. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе Кувейтцы выглядят не столь уверенно. При этом Кувейт явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.

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    У кувейтцев далеко не все хорошо с реализацией. Команда не может победить уже полгода, с момента виктории над Афганистаном (1:0).

    При этом почти 2 года назад Кувейт минимально переиграл сборную ОАЭ. Правда, через полгода случилось поражением с таким же счетом.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Кувейтцы постараются сдержать натиск соперника.

    Статистика для ставок

    • Сборная ОАЭ победила и не пропустила в 2 своих последних матчах

    • Кувейтцы не могут победить уже полгода

    • Кувейт проиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: ОАЭ явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно.

    Номинальные гости весьма нестабильны, да и давненько не чувствовали пресловутого вкуса побед.

    Ставка: Победа ОАЭ в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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    ОАЭ — Кувейт: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на футбол. Сборная ОАЭ совершит блицкриг!
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