24 декабря во 2-м туре группового этапа Кубка наций Персидского залива по футболу сыграют ОАЭ и Кувейт. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч ОАЭ — Кувейт, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ОАЭ

Турнирное положение: ОАЭ явно ставит перед собой задачу выиграть группу. Да и потенциал у команды весьма высокий.

При этом ОАЭ в шести стартовых турах квалификации на Мундиаль разжился 10 баллами. Команда пребывает на 3 месте в своей отборочной группе.

Последние матчи: ОАЭ в своем последнем контрольном поединке добыл победу. Команда учинила разгром Катару (5:0).

При этом чуть ранее ОАЭ переиграл еще и киргизов (3:0). А вот поединок с Узбекистаном завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах ОАЭ разжился 2 викториями. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в двух последних поединках ОАЭ добыл 2 уверенных виктории. Плюс в этих матчах команда не пропустила ни разу.

Матчи с Кувейтом для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных поединках ОАЭ добыл лишь одну победу при 2 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. ОАЭ явно сильнее соперника, да и оборона в последних матчах надежна.

Кувейт

Турнирное положение: Эта команда в отборе на Чемпионат мира выступает неуверенно. На текущий момент кувейтцы находятся на 5 месте турнирной таблицы.

Причем Кувейт в 6 поединках квалификации добыл всего 4 зачетных балла. При этом команда забила 5 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда проиграла. Кувейт ничего не смог противопоставить Ливану (0:2).

До того команда уступила тем же ливанцам (1:2). А вот поединок со сборной Йемена завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще же, Кувейт в 5 своих последних матчах проиграл 3 раза. Забила в них команда 4 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе Кувейтцы выглядят не столь уверенно. При этом Кувейт явно намеревается побороться за попадание в плей-офф.

У кувейтцев далеко не все хорошо с реализацией. Команда не может победить уже полгода, с момента виктории над Афганистаном (1:0).

При этом почти 2 года назад Кувейт минимально переиграл сборную ОАЭ. Правда, через полгода случилось поражением с таким же счетом.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Кувейтцы постараются сдержать натиск соперника.

Статистика для ставок

Сборная ОАЭ победила и не пропустила в 2 своих последних матчах

Кувейтцы не могут победить уже полгода

Кувейт проиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ОАЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: ОАЭ явно сильнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно.

Номинальные гости весьма нестабильны, да и давненько не чувствовали пресловутого вкуса побед.

Ставка: Победа ОАЭ в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25