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    Семак: Третье чемпионство подряд? Это круто

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги домашнего матча 28-го тура РПЛ против «Локомотива» (6:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Зенит» набрал 61 очко и за два тура до конца сезона обеспечил себе золотые медали РПЛ.

    «Не так важно, сколько у меня чемпионских титулов. Главное, что мы сегодня выиграли. Подарок для болельщиков. Команда выдала яркий матч.

    Третье чемпионство подряд? Это круто. Никогда не бывает легко.
    Сложно оценивать силу чемпионских команд. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то.

    Сегодня был наш день. Те мячи, которые мы не забивали в прошлых матчах, все получилось. Все получили, что не дополучили по ходу сезона. Праздновать буду с командой. А потом дома с семьей.

    Поздравили друг друга. Все счастливы. Наконец, груз с плеч наших спал. Теперь можем спокойно играть», — отметил Семак в эфире «Матч Премьер».

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