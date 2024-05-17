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    «Урал» — «Оренбург». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ «Урал» — «Оренбург»

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    Брайан Мансилья
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    Брайан Мансилья
    «Урал» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 12:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Урал»

    «Урал» находится на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 29 очков в 28-ми матчах. На счету команды из Екатеринбурга 7 побед, 8 ничьих и 13 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 27:41.

    В предыдущем туре «Урал» набрал одно очко в матче с «Факелом» в гостях. За 90 минут команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, разойдясь миром — 0:0.

    Таким образом, команда под руководством Виктора Гончаренко продлила свою беспроигрышную мини-серию до трех матчей. Ранее «шмели» вырвали домашнюю победу над «Балтикой» со счётом 2:1, а до этого избежали поражения в Казани в матче с «Рубином» — 1:1.

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    «Оренбург»

    «Оренбург» имеет те же 29 очков по итогам 28-ми туров, но опережает екатеринбуржцев по дополнительным показателям. На данный момент подопечные Давида Деограсии одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 31:38.

    «Оренбург» потерпел поражение в предыдущем туре РПЛ. Уральская команда принимала на своем поле «Локомотив», пропустив от соперника по голу в каждом из таймов — 0:2.

    Это поражение стало для оренбуржцев четвертым в пяти последних матчах. За этот отрезок команда под руководством Давида Деограсии обыграла только «Крылья Советов» (2:1). Матчи с «Ростовом» (1:2), «Динамо» (1:2) и «Зенитом» (0:1) закончились для «Оренбурга» неудачей.

    Личные встречи

    В первом круге «Урал» обыграл соперника в гостях со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету команды из Екатеринбурга 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Оренбург» с коэффициентом 2.40.

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