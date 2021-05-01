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    «Ротор» прервал серию из шести поражений подряд

    «Ротор» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Ротор» нанес поражение «Ахмату» в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла в Волгограде, завершилась со счетом 1:0.

    Волгоградская команда вышла вперед на 23-й минуте, когда Сергей Макаров прострелил в центр, где Алексей Щеткин освободился от опеки и ударом в касание пробил точно в ближний угол.

    Для хозяев эта победа стала первой после шести подряд поражений.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ротор — Ахмат 1:0
    Гол: 1:0 Aleksey Shchetkin (23') Ротор: Josip Condric, Сергей Макаров, Данил Степанов, Седрик Гогуа Куаме, Соломон Кверквелия, Nikolay Kipiani (Азат Байрыев, 81'), Олег Игоревич Алейник, Илья Жигулёв, Зурико Давиташвили (Евгений Песегов, 62'), Flamarion, Aleksey Shchetkin (Сергей Серченков, 87') Ахмат: Виталий Гудиев, Андрей Семёнов (Габриэль Янку, 67'), Зоран Нижич, Александр Пуцко, Бернард Бериша (Ladislav Almasi, 46'), Мирослав Богосавац, Антон Олегович Швец (Исмаэл Силва Лима, 35'), Максим Ненахов, Артём Тимофеев (Никита Кармаев, 86'), Лечи Садулаев (Евгений Харин, 46'), Владимир Ильин Предупреждения: Лечи Садулаев (41'), Седрик Гогуа Куаме (50'), Мирослав Богосавац (52'), Aleksey Shchetkin (57'), Андрей Семёнов (65'), Исмаэл Силва Лима (67'), Josip Condric (82'), Габриэль Янку (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Ротор» занимает 14-е место (21 очко), а «Ахмат» — 11-е (36 очков).

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