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    Гол Льоренте оставил «Атлетико» на вершине таблицы Примеры

    «Эльче» — «Атлетико»: счет 0:1, обзор гола

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    В 34 туре испанской Примеры «Атлетико» минимально выиграл у «Элче» и остался лидером турнира.

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    Гол был забить на 23 минуте поединка. Отличился Маркос Льоренте.

    На 91 минуте «Атлетико» мог упустить победу, однако игрок соперников Фидель не реализовал пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Атлетико 0:1
    Гол: 0:1 Маркос Льоренте (24') Эльче: Пауло Гассанига, Диего Гонсалес, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос (Антонио Барраган, 46'), Хосема (Виктор Родригес, 80'), Иван Марконе (Хосан, 80'), Тете Моренте (Pablo Piatti, 46'), Рауль Гутьеррес, Фидель Чавес, Лукас Бое, Пере Милья (Nino, 72') Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес (Фелипе, 82'), Стефан Савич, Марио Эрмосо, Киран Триппьер, Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Жоау Фелиш, 58'), Маркос Льоренте, Янник Карраско, Луис Суарес (Сауль Ньигес, 82'), Анхель Корреа (Коке, 66') Предупреждения: Тома Лемар (36'), Янник Карраско (41'), Пере Милья (69'), Лукас Бое (76'), Антонио Барраган (77')

    «Атлетико» набрал 76 очков и продолжит лидировать даже в случае победы «Реала» и «Барселоны». «Эльче» имеет 30 очков, находясь на 18 позиции в зоне вылета.

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