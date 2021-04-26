Вилков остался доволен встречей с Хачатурянцем

Российский арбитррассказал о встрече с руководителем судейского комитета РФС

Ранее Вилков был пожизненно отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

«Встретились, пообщались. Говорили с ним о судействе, я объяснился. Между двумя взрослыми людьми теперь нет недосказанности. Я не хотел просить его менять свое решение. Это и не обсуждалось.

Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили.

Абсолютно нормально попрощались. Мы вообще по-человечески пообщались, затронули какие-то общие темы. Попросил его почаще встречаться с ребятами. Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись.

Конечно, буду продолжать свою деятельность в федерации Нижнего Новгорода. У нас много планов. Во-первых, на старте летнее первенство. Предстоит "Кожаный мяч" и традиционные турниры памяти ветеранов. Плюс у нас проходит проект "Мини-футбол в ВУЗы". Еще мы организовали женскую команду по футболу, и ей предстоит участие в Кубке России и в Первой лиге.

Планов очень много, работа кипит. С РФС у нас рабочие отношения, как у федерации», — приводит слова Вилкова Sport24.