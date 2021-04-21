Николич: Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после победы над(3:0) в полуфинале Кубка России.

«Хочу поздравить команду с очередной победой. Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд.

Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной.

ЦСКА — это очень качественная команда. Эджуке, Влашич, Рондон, Акинфеев — сильнейшие игроки, тяжело играть с ними. У нас сегодня все получилось, я доволен, что мы вышли в финал.

Сейчас ребята пару дней восстановятся и уже в пятницу летим в Саранск. Сейчас все мысли уже только об этой игре.

Почему Магкеев выходит на поле на замену? Я доволен его игрой. Посмотрим, как получится дальше. Для нас важно, чтобы все игроки могли набирать форму, если они немного проседают. Чорлука, Пабло и Гилерме также отлично сыграли.

Мы проиграли ЦСКА по количеству ударов, меня это немного беспокоит. Надо еще поработать над качеством игры. Самоотдача футболистов все равно сегодня была на самом высоком уровне», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

В финале Кубка «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые сегодня одолели по пенальти «Ахмат».