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    Николич: Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд

    Футбол Локомотив Кубок России Футбол России ЦСКА
    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после победы над ЦСКА (3:0) в полуфинале Кубка России.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Хочу поздравить команду с очередной победой. Очень трудно и сложно обыграть ЦСКА 4 раза подряд.

    Но мы справились, хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Мы играли хорошо, но надо еще работать, чтобы до конца сезона у нас не возникало проблем с обороной.

    ЦСКА — это очень качественная команда. Эджуке, Влашич, Рондон, Акинфеев — сильнейшие игроки, тяжело играть с ними. У нас сегодня все получилось, я доволен, что мы вышли в финал.

    Сейчас ребята пару дней восстановятся и уже в пятницу летим в Саранск. Сейчас все мысли уже только об этой игре.

    Почему Магкеев выходит на поле на замену? Я доволен его игрой. Посмотрим, как получится дальше. Для нас важно, чтобы все игроки могли набирать форму, если они немного проседают. Чорлука, Пабло и Гилерме также отлично сыграли.

    Мы проиграли ЦСКА по количеству ударов, меня это немного беспокоит. Надо еще поработать над качеством игры. Самоотдача футболистов все равно сегодня была на самом высоком уровне», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    В финале Кубка «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые сегодня одолели по пенальти «Ахмат».

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