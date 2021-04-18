«Боруссия» Д — «Вердер»: счет матча 4:1, обзор голов

Дортмундскаяодержала домашнюю победу над бременским(4:1) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости — отличился косовский полузащитник Милот Рашица.

На 29-й минуте дортмундцы отыгрались благодаря голу американского полузащитника Джованни Рейна.

На 34-й минуте Эрлинг Холанн реализовал пенальти в ворота «Вердера», а спустя четыре минуты он оформил дубль, забив с игры.

На 87-й минуте Матс Хуммельс установил окончательный счкет.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Вердер 4:1 Голы: 0:1 Милот Рашица (14'), 1:1 Джованни Рейна (29'), 2:1 Эрлинг Холанн (пенальти) (34'), 3:1 Эрлинг Холанн (38'), 4:1 Матс Хуммельс (87') Боруссия Д: Марвин Хиц, Матеу Морей (Лукаш Пищек, 46'), Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Махмуд Дахуд (Эмре Джан, 61'), Марко Ройс (Рейниер, 88'), Юлиан Брандт (Торган Азар, 75'), Джуд Беллингхэм, Джованни Рейна, Эрлинг Холанн (Steffen Tigges, 88') Вердер: Иржи Павленка, Милош Велькович, Никлас Мойсандер, Кристиан Гросс, Kevin Moehwald (Джошуа Сарджент, 59'), Леонардо Биттенкорт (Романо Шмид, 33'), Теодор Гебре Селасси, Марко Фридль, Максимилиан Эггештайн, Милот Рашица (Жан-Мануэль Мбом, 88'), Юя Осако (Дейви Зельке, 59') Предупреждения: Махмуд Дахуд (48'), Марко Фридль (60'), Милош Велькович (66'), Кристиан Гросс (77'), Никлас Мойсандер (85')

«Боруссия» набрала в 29 матчах 49 очков и с этим показателем занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер», в активе которого 30 очков после 29 матчей, находится на 13-й позиции.