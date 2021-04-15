Гюндоган: Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале

Илкай Гюндоган Фото: globallookpress.com
Немецкий полузащитник был признан лучшим игроком матча.
«Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей.
У "Боруссии" много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник.
В первом тайме "Боруссия" была именно такой командой. Но на этой стадии турнира все решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.
Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы», — сказал игрок в интервью BT Sport.