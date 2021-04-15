Гюндоган: Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале

Полузащитник «Манчестер Сити»прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над дортмундской(2:1) в ответном матче.

Немецкий полузащитник был признан лучшим игроком матча.

«Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей.

У "Боруссии" много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник.

В первом тайме "Боруссия" была именно такой командой. Но на этой стадии турнира все решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.

Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы», — сказал игрок в интервью BT Sport.