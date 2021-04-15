ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»ЛЧ. ПСЖ сдержал «Баварию», «Челси» прошел «Порту», «Реал» выбил «Ливерпуль»
  • 23:53
    • «Реал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Манчестер Сити» вновь обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал ЛЧ
  • 23:55
    • УНИКС победил «Виртус» и вышел в финал Еврокубка
  • 23:17
    • Автобус «Реала» забросали камнями и бутылками в Ливерпуле
  • 21:49
    • ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в матче Евролиги
    Все новости спорта

    Гюндоган: Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии Боруссия Д Футбол Германии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы над дортмундской «Боруссией» (2:1) в ответном матче.

    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган

    Немецкий полузащитник был признан лучшим игроком матча.

    «Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. Тут нет проходных матчей.

    У "Боруссии" много достоинств. Я всегда говорил, что если она поймает свою игру, то ей по силам любой соперник.

    В первом тайме "Боруссия" была именно такой командой. Но на этой стадии турнира все решают упорство, воля и характер. Мы доказали себе сегодня, что готовы играть в полуфинале.

    Осознать, что перед тобой стоит непростая задача — это первый шаг к успеху. Когда есть нужный настрой, хороший подбор игроков и правильная тактика, тогда у команды есть шансы», — сказал игрок в интервью BT Sport.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» пойдет отыгрываться
  • «Рома» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Чего ожидать от финала Восточной конференции?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Субмарина» затопит хорватов
  • «Вильярреал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рома — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вильярреал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Славия Прага — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Даллас — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры