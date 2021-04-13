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    Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «"Реал" уведомляет, что последний тест нашего игрока Серхио Рамоса на COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.

    Напомним, что ранее Рамос пропустил матч Эль-Класико против «Барселоны» (2:1). Также игрок пропускает все противостояние с «Ливерпулем» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, что «Реал» снова сыграет с «Ливерпулем» 14 апреля. В первой игре «Сливочные» выиграли 3:1.

    Сайт LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом на предстоящий поединок команд.

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