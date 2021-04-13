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    Чилуэлл: Никакой расслабленности от «Челси» ждать не стоит

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    Защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился ожиданиями от домашнего матча с «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Бен Чилуэлл
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    Бен Чилуэлл

    В первом матче лондонцы на выезде победили со счетом 2:0, Чилуэлл забил второй мяч.

    «Два важнейших гола на выезде должны сыграть свою роль. Пока мы сделали лишь половину дела. Но, конечно, о более удачном результате первой игры мы не могли и мечтать.

    Еще перед первой встречей с "Порту" мы прекрасно знали, что будет очень много силовой борьбы.

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    Нам достался серьезный соперник, и наш главный тренер сделал все, чтобы мы отнеслись к нему с уважением.

    На кону стоит путевка в полуфинал. Можете не сомневаться — никакой расслабленности от нас ждать не стоит», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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