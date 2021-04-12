Влашич и Рондон в старте на матч с «Ротором»

объявили стартовые составы на матч 25 тура Премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников — Сигурдссон, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке — Рондон.

Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Тикнизян, Шкурин.

«Ротор»: Чондрич — Кверквелия, Степанов, Гогуа — Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили — Понсе, Фламарион.

Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Кипиани, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Муллин.

Прогноз к матчу ЦСКА — «Ротор» можно прочитать вот здесь. Здесь можно отслеживать ход поединка.