Влашич и Рондон в старте на матч с «Ротором»

Саломон Рондон Фото: pfc_cska
ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников — Сигурдссон, Марадишвили, Обляков, Влашич, Эджуке — Рондон.
Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Тикнизян, Шкурин.
«Ротор»: Чондрич — Кверквелия, Степанов, Гогуа — Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Давиташвили — Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Кипиани, Серченков, Маевский, Медведь, Арабидзе, Муллин.
Прогноз к матчу ЦСКА — «Ротор» можно прочитать вот здесь. Здесь можно отслеживать ход поединка.