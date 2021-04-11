Малком и Дзюба с первых минут сыграют против «Сочи»

Стали известны составы «Сочи» и «Зенита» на матч 25-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Маммана, Прохин, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Адамов, Маргасов, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Круговой, Хотулев, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дриусси, Шамкин.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.