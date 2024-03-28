ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол Висенте ЛюкеБланчфилд сразится с Фиро, Люке встретится с Бакли. Анонс карда UFC Atlantic City
    Все новости спорта

    Встретит ли «Юта» сопротивления от соперника?

    «Юта» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 28 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс Прогнозы на Юта Джаз
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Сан-Антонио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    nba milwaukeebucks utahjazz
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на стадионе «Солт-Лейк-Сити» 28 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 28 Марта 2024 года

    «Юта»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 43 поражения.

    Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Далласу» (105:115).

    Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. С травмой лодыжки вне игры также находится Фарук Ютрсевен, дисквалифицирован Крис Данн.

    Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в пятой игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Далласа» (97:113), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114).

    «Сан-Антонио»

    Турнирное положение: На данный момент «Сан-Антонио» занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 16 побед и 56 поражений. Техасцы выше 13-й строчки уже не поднимутся, а это значит, что баскетболисты лишились шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: «Сан-Антонио» в рамках минувшего игрового дня выиграл у «Финикса» (104:102). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (110:110). Вклад в победу техасцев внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. В игре отличился игрока.

    Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Из-за травмы лодыжки из строя выбыл Джеди Осман. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей. Ранее техасцы проиграли «Даллас» (97:113), «Хьюстону» (119:147).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Юта» и «Сан-Антонио» сыграли два раза

    • «Юта» дважды выиграла у «Сакраменто» (128:109, 130:97)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Юта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. На победу «Сан-Антонио» — 2.56.

    ТБ 237 и ТМ 237 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Юта» сейчас на моральном подъеме, команда сражается за место в плей-офф. Встреча завршилась вничью (2:2). Можно сыграть в пользу хозяев.

    Ставка: Фора «Юты» (-6) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: 230 очков — средняя результативность с участием «Сан-Антонио» и «Юты».

    Ставка: ТБ 237 с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.46
  • Прогноз на матч Александрова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шарлотт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Орландо — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Тампа — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атланта — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сантос — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чикаго — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Оклахома — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на баскетбол. Встретит ли «Юта» сопротивления от соперника?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры