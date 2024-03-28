В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет на стадионе «Солт-Лейк-Сити» 28 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Юта» — «Сан-Антонио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Юта» занимает 12 место, одержав 29 побед и потерпев 43 поражения.

Последние матчи: «Юта» допустила осечку в матче последнего тура регулярного чемпионата, уступив «Далласу» (105:115).

Не сыграют: «Юта» потеряла своего основного игрока, в лазарете оказался Лаури Маркканен, который получил травму ниж.части тела в поединке против «Майами» ещё 2 марта. Выбыл из строя Джордан Кларксон, у которого травма паха. С травмой лодыжки вне игры также находится Фарук Ютрсевен, дисквалифицирован Крис Данн.

Состояние команды: «Юта» терпит одну неудачу за другой, «музыканты» проиграли в пятой игре подряд. В проигрышную серию команды также входят матчи против «Далласа» (97:113), «Оклахомы» (107:119), «Миннесоты» (104:114).

«Сан-Антонио»

Турнирное положение: На данный момент «Сан-Антонио» занимает последнее 15 место в турнирной таблице Западной конференции. За плечами «шпор» 16 побед и 56 поражений. Техасцы выше 13-й строчки уже не поднимутся, а это значит, что баскетболисты лишились шансов на выход в плей-ин баскетбольной ассоциации.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Сан-Антонио» в рамках минувшего игрового дня выиграл у «Финикса» (104:102). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (110:110). Вклад в победу техасцев внёс Виктор Вембаньяма, оформив дабл-дабл из 33 очков и 15 подборов. В игре отличился игрока.

Не сыграют: В лазарете техасского коллектива из-за травмы колена по-прежнему находится Чарльз Бэсси. Из-за травмы лодыжки из строя выбыл Джеди Осман. Дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Сан-Антонио» удалось прервать проигрышную серию из трёх матчей. Ранее техасцы проиграли «Даллас» (97:113), «Хьюстону» (119:147).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Юта» и «Сан-Антонио» сыграли два раза

«Юта» дважды выиграла у «Сакраменто» (128:109, 130:97)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Юта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. На победу «Сан-Антонио» — 2.56.

ТБ 237 и ТМ 237 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Юта» сейчас на моральном подъеме, команда сражается за место в плей-офф. Встреча завршилась вничью (2:2). Можно сыграть в пользу хозяев.

Ставка: Фора «Юты» (-6) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: 230 очков — средняя результативность с участием «Сан-Антонио» и «Юты».

Ставка: ТБ 237 с коэффициентом 1.90.