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    Поможет ли «Сочи» московским конкурентам «Зенита»?

    «Сочи» — «Зенит». Прогноз (к. 2.76) и ставки на чемпионат России 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Зенит»
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    «Зенит»
    «Зенит» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках 25-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 апреля в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Апреля 2021 года
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    «Сочи»

    «Сочи» ранее на этой неделе вылетел из Кубка России. Команда Владимира Федотова проиграла в четвертьфинале «Локомотиву» — 1:3. На предыдущей же стадии сочинцы в конце февраля прошли «Краснодар».

    В РПЛ «Сочи» после зимнего перерыва провел пять матчей, в которых одержал две победы. Южане выиграли дома у тульского «Арсенала» и «Тамбова», которым в общей сложности забили девять мячей.

    При этом «Сочи» уступил в гостях «Локомотиву» и «Рубину». Еще в одном выездном матче сочинцы сыграли вничью с «Ростовом» — 0:0.

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    В таблице РПЛ «Сочи» занимает седьмое место и по-прежнему претендует на путевку в еврокубки.

    «Зенит»

    Тем временем «Зенит» продолжает возглавлять таблицу. Отрыв от «Спартака» составляет четыре очка, а от «Локомотива» — восемь.

    Поначалу ни у кого не было сомнений, что питерский клуб в этом сезоне финиширует первым. Но «Зенит» сразу после возобновления чемпионата помог возродить интригу. Сначала команда Сергея Семака упустила победу над «Ростовом» (2:2), а потом проиграла «Рубину» (1:2).

    Но постепенно «Зенит» все-таки пришел в себя. В прошлом туре лидер выиграл у «Химок», а перед этим одержал победы над ЦСКА и «Ахматом».

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    Прогноз и ставка

    На «Сочи» в этом матче можно поставить за 6.75, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Зенита» — за 1.61.

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    «Сочи» может играть на равных абсолютно с любым соперником, но вот матчи против «Зенита» у команды Владимира Федотова совсем не получаются.

    После возвращения в РПЛ «Сочи» проиграл «Зениту» во всех матчах. Совпадение? Безусловно.

    Ставка — победа «Зенита» с форой (-1,5) за 2.76. Вряд ли «Сочи» поможет московским конкурентам «Зенита».

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