Зидан поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»

Главный тренерподелился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Испании с

«В предстоящем матче будут разыграны три очка, как и в матчах с "Эйбаром" или "Кадисом". Ажиотаж больше, но на кону те же три очка, мы будем стараться взять их.

Я не думаю о том, что будет если мы проиграем Ла Лигу, я сосредоточен только на подготовке к матчу, на том, чтобы мы отдали все силы на поле. Мы настроены позитивно и хотим провести хороший матч», — цитирует Зидана Marca.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 22:00 по мск.