В матче 30-го тура чемпионата Италиив гостях обыгралсо счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Андреа Белотти на 60-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Торино 0:1 Гол: 0:1 Андреа Белотти (пенальти) (61') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович (Томас Ауэян, 78'), Кевин Бонифаци, Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Уолас, Науэль Молина, Йенс Ларсен (Илия Несторовски, 86'), Толгай Али Арслан (Фернандо Форестьери, 65'), Роберто Перейра, Фернандо Льоренте (Стефано Окака Чука, 65') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Бремер Глейсон, Армандо Иццо, Алессандро Буонджорно, Кристиан Даниэль Ансальди, Симоне Верди (Кароль Линетти, 83'), Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Томас Ринкон (Саша Лукич, 64'), Андреа Белотти, Антонио Санабрия (Симоне Дзадза, 64') Предупреждения: Роландо Мандрагора (40'), Алессандро Буонджорно (49'), Симоне Дзадза (90')

Туринцы с 27 очками идут 17-ми в таблице Серии А. «Удинезе» — 12-й (33).

В следующем туре «Торино» сыграет дома с «Ромой» 18 апреля. «Удинезе» днем ранее в гостях встретится с «Кротоне».