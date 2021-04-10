«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: счет 2:1, обзор голов

В матче 31 тура английской Премьер-лигиодержал волевую победу надсо счетом 2:1.

Хозяева пропустили первыми. Гол Олли Уоткинса отправил команды на перерыв при неравенстве счета. В добавленное время VAR отменил гол Роберто Фирмино.

Календарь и таблица АПЛ

На 57 минуте Мохаммед Салах выровнял положение, но героем матча стал Трен-Александер Арнольд. Защитник «Ливерпуля» получил мяч на левом фланге, сместился к центру и правой ногой пробил в дальний левый угол ворот Мартинеса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Астон Вилла 2:1 Голы: 0:1 Олли Уоткинс (43'), 1:1 Мохамед Салах (57'), 2:1 Трент Александер-Арнольд (90') Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак (Шердан Шакири, 89'), Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Тьяго Алькантара, 70'), Джеймс Милнер, Роберто Фирмино (Садио Мане, 75'), Мохамед Салах, Диогу Жота Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Марвелоуз Накамба (Росс Баркли, 66'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Анвар Эль-Гази, 68'), Трезеге (Джейкоб Рэмси, 82') Предупреждения: Эзри Конса (25'), Дуглас Луис (49'), Джеймс Милнер (65'), Мэтт Таргетт (73'), Эндрю Робертсон (74'), Олли Уоткинс (85')

«Ливерпуль» прервал длительную серию без побед на домашнем поле и вышел на 4 место в таблице (52 очка). «Астон Вилла» на 10 позиции (44 пункта).