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    «Ливерпуль» прервал домашнюю серию поражений

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: счет 2:1, обзор голов

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    В матче 31 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» со счетом 2:1.

    Трент-Александер Арнольд
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    Трент-Александер Арнольд

    Хозяева пропустили первыми. Гол Олли Уоткинса отправил команды на перерыв при неравенстве счета. В добавленное время VAR отменил гол Роберто Фирмино.

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    На 57 минуте Мохаммед Салах выровнял положение, но героем матча стал Трен-Александер Арнольд. Защитник «Ливерпуля» получил мяч на левом фланге, сместился к центру и правой ногой пробил в дальний левый угол ворот Мартинеса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Астон Вилла 2:1
    Голы: 0:1 Олли Уоткинс (43'), 1:1 Мохамед Салах (57'), 2:1 Трент Александер-Арнольд (90') Ливерпуль: Алисон Бекер, Озан Кабак (Шердан Шакири, 89'), Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум (Тьяго Алькантара, 70'), Джеймс Милнер, Роберто Фирмино (Садио Мане, 75'), Мохамед Салах, Диогу Жота Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Марвелоуз Накамба (Росс Баркли, 66'), Олли Уоткинс, Бертран Траоре (Анвар Эль-Гази, 68'), Трезеге (Джейкоб Рэмси, 82') Предупреждения: Эзри Конса (25'), Дуглас Луис (49'), Джеймс Милнер (65'), Мэтт Таргетт (73'), Эндрю Робертсон (74'), Олли Уоткинс (85')

    «Ливерпуль» прервал длительную серию без побед на домашнем поле и вышел на 4 место в таблице (52 очка). «Астон Вилла» на 10 позиции (44 пункта).

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