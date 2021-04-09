«Метц» — «Лилль»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 32-го тура чемпионата Франциипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет на 60-й минуте открыл турецкий нападающий «догов» Бурак Йылмаз. На 89-й минуте Зеки Челик снял все вопросы о победителе.

Отметим, что на 17-й минуте Аарон Лейя-Исека не реализовал пенальти в ворота гостей.

Футбол. Франция. Лига 1 Метц — Лилль 0:2 Голы: 0:1 Бурак Йилмаз (60'), 0:2 Зеки Мехмет Челик (89') Метц: Александр Укиджа, Дилан Бронн, Джон Бойе, Бубакар Куяте, Матьё Юдоль (Томас Делаин, 64'), Фарид Булайя, Pape Sarr, Фабьен Сентонс, Хабиб Майга, Lamine Gueye (Папа Ндиага Яд, 64'), Аарон Исека Лея Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба (Домагой Брадарич, 88'), Ренату Саншеш, Бенжамен Андре (Шека, 84'), Бубакари Сумаре, Жонатан Иконе (Тимоти Уэа, 75'), Бурак Йилмаз Предупреждения: Жозе Фонте (16'), Бурак Йилмаз (45'), Бубакар Куяте (65'), Pape Sarr (76')

Команда Кристофа Гальтье продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, набрав 69 очков. «Лилль» опережает «ПСЖ», у которого 1 игра в запасе, на 6 очков. «Мец» — 10-й (42).

В следующем туре «Лилль» примет «Монпелье» 16 апреля. «Мец» 18 апреля сыграет с «Реймсом».