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    Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной России на Евро-2020

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий Артем Дзюба остался капитаном национальной команды после осеннего скандала.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    8 ноября Черчесов исключил футболиста из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, объяснив это тем, что хотел оградить нападающего и всю команду от лишнего негатива.

    Однако футболист был снова вызван в сборную на мартовские матчи и ему вернули капитанскую повязку.

    «Капитан сборной — это лидер в раздевалке? Вы говорите и сами себе противоречите. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков или капитан экспертов или капитан комментаторов. Это капитан команды. Мы видим, кто в команде может ей управлять. То, что я хочу, это одно. Мы же должны видеть и реагировать на ситуацию.

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    • Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы — Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов.

    Новые лица в сборной? Это не новые, потому что всех уже видели. Но шансов на это мало, потому что мы готовимся к крупному турниру», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

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