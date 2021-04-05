Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему нападающийостался капитаном национальной команды после осеннего скандала.

8 ноября Черчесов исключил футболиста из заявки национальной команды на ноябрьские матчи, объяснив это тем, что хотел оградить нападающего и всю команду от лишнего негатива.

Однако футболист был снова вызван в сборную на мартовские матчи и ему вернули капитанскую повязку.

«Капитан сборной — это лидер в раздевалке? Вы говорите и сами себе противоречите. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков или капитан экспертов или капитан комментаторов. Это капитан команды. Мы видим, кто в команде может ей управлять. То, что я хочу, это одно. Мы же должны видеть и реагировать на ситуацию.

Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы — Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов.

Новые лица в сборной? Это не новые, потому что всех уже видели. Но шансов на это мало, потому что мы готовимся к крупному турниру», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».