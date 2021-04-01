Уткин: Сборная России монотонна, однообразна, а следовательно, предсказуема

Блогерподвел итоги матча сборных России и Словакии (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

«Я же постоянно говорил вам, что сборная России не плоха и не хороша. Она там, где она есть, — посмотрите на рейтинг.

Она монотонна, однообразна, а следовательно, предсказуема. Но тем не менее с двумя совершенно разными командами решила сыграть так же — со Словакией как со Словенией.

Почему? Кого же спросить? У нас же такой высокоинтеллектуальный тренерский штаб — там каждый отвечает за свой участок работы.

Ну почему тем же составом и той же схемой, которая родилась в голове у Черчесова или кого-то там еще спонтанно перед игрой со Словенией именно как противодействие против Иличича?

Почему она с теми же людьми должна была сработать против Словакии? Со Словенией и сработал тот план, который есть у сборной России.

Вот Дзюба, вот дома играли, хорошее настроение, понеслась после не слишком удачной игры — это все сработало.

А тут был целый Шкриньяр из "Интера". И, естественно, Дзюба лишь один раз по-настоящему выиграл мяч головой в штрафной Словакии, когда вышел Соболев.

Шкриньяр в моменте отвечал за него, а от другого защитника, Шатки, Дзюба отклеился и пробил. Это был единственный опасный момент у ворот Словакии, помимо забитого мяча.

Даже моментов не было — напряжение было, обострения какие-то, а моментов не было. В первом тайме это все скрипит, скрежещет и каким-то образом двигается и совершенно не работает.

Сборная России пропускает гол со стандарта, оставив совершенно беззащитным самого опасного футболиста сборной Словакии на стандарте — того же Шкриньяра. В это время Фернандес и Джикия обнимают друг друга — это недоразумение, бывает, но [оно] говорит о хаосе.

И все это время, оказывается, мощнейшая работа происходит в голове главного тренера. И вот выходит Мостовой и уходит. То ли в эти 20 минут Черчесов понял, что это не тот Мостовой, которого он знал, то ли еще что-то случилось.

Сборная проиграла в Словакии. Получается, что я ее все время ругаю — после побед и поражений. На самом деле речь идет лишь о качестве игры.

Мне кажется, что в этом матче что-то блеснуло лишь тогда, когда на поле оказались Головин и Миранчук, — к голу во многом привела их распасовка перед штрафной.

Что сказать, перспективы в отборе, конечно, остаются. Куда они могут деться после трех туров?» — заявил Уткин .