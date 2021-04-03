Сафонов: Никаких контрактных разногласий с «Краснодаром» нет

Голкипер «Краснодара»поделился впечатлениями после крупного поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-тура РПЛ.

«Я рад вернуться на поле, но хотелось бы это начать с победы. Получилось мягко говоря неудачная игра. Я в процессе набора формы. Не лучшие кондиции, но я готов играть.

Почему именно мне досталась капитанская повязка? Возможно, сейчас такой период, когда нужно что-то менять.

Быстрый гол потому, что ошиблись в обороне. Дали подать, дали ударить. Я думаю, это произошло от неконцентрации. Естественно, начинать так матч нельзя. Мы не раз с этим сталкивались, и вот опять.

Для нас сезон не завершен, мы будем выходить на каждый матч за тремя очками. Мы играем для болельщиков, хочется, чтобы они приходили на стадион и продолжали нас поддерживать.

Неприятная ситуация, когда сегодня болельщики уходили со стадиона во время матча, но мы сами в этом виноваты. Для нас сезон не закончен. Согласен, что вторую часть начали ужасно, но мы будем делать все, чтобы это исправить.

Слухи, что не был в составе из-за контрактных разногласий? Я еще на сборах давал интервью и сказал, что новый контракт подписан, никаких проблем нет. Это неправда, я восстанавливался, сейчас готов играть», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что Сафонов имеет финансовые разногласия с краснодарским клубом и потому не попадает в заявку.

Команда Мусаева с 34 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Арсеналом» 11 апреля.