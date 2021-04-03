Рахимов: Сложно сказать, как решить проблему того, что мы не забиваем 4 матча подряд

Главный тренер «Уфы»прокомментировал поражение от(0:4) в матче 24-го тура РПЛ.

«4 матча без забитых голов? Сложно сказать, как решить эту проблему, потому что мы много внимания уделяем завершениям атак.

Для этого должно быть качество исполнения, определенный уровень в завершающей фазе. К сожалению, нам его не хватает.

Урунову нужно задуматься об игре. Многие моменты он трактует по своему видению. Мы много говорили, что важно контролировать моменты.

Если ты выигрываешь мяч, не нужно возвращаться назад. Надо пытаться обострить игру за счет скорости и техники. У него многое не получилось.

Нужно думать о следующем матче и стараться набрать очки. Другого варианта нет. Если ли у "Уфы" шансы спастись? Конечно, есть», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

После этой встречи «Уфа» с 14 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Рашида Рахимова дома примет «Ахмат». Эта встреча пройдет 10 апреля.