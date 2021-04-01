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    Сборная Германии проиграла в отборе ЧМ впервые с 2001 года

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    Сборная Германии проиграла на своем поле Северной Македонии в третьем туре квалификации ЧМ-2022 (1:2).

    Германия — Северная Македония
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    Германия — Северная Македония

    Примечательно, что это поражение стало лишь третьим для Германии в рамках отбора к мировому первенству, сообщает Mister Chip. В 2001-м команда уступила Англии (1:5), а в 1985 году — Португалии (0:1).

    Также прервался мировой рекорд по длительности победной серии в отборочных матчах к ЧМ — на счету у подопечных Йоахима Лева было 18 побед подряд, а беспроигрышная составляла 35 матчей (30 побед и пять ничьих).

    В данный момент Германия занимает лишь третье место в своей отборочной группе. В группе J неожиданно лидируют армяне.

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