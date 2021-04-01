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  • 16:09
    • Галактионов обратился к молодежной сборной России после вылета с Евро-2021
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    Галактионов обратился к молодежной сборной России после вылета с Евро-2021

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2021 U21
    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поблагодарил своих подопечных.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    Ранее сборная России вылетела с Евро-2021, заняв третье место в своей группе.

    «Два года назад, когда наш тренерский штаб возглавил молодежную сборную России, мы поставили для самих себя главенствующую задачу — это команда, это поколение игроков должны представлять страну на чемпионате Европы.

    Сформировался потрясающий коллектив, команда, игроки, персонал — мы были неравнодушны и были единым целым. Мы играли в регионах, на потрясающих стадионах, где за нас искренне болели и переживали большое количество зрителей и болельщиков.

    Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился… У каждого начала есть своя концовка — команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает свое выступление в молодежной сборной.

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    • Всегда говорил — выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты! Спасибо всем близким и родным за поддержку, болельщикам за искренность, справедливую критику, потрясающую атмосферу! Спасибо, наши парни, за этот цикл! Спасибо, команда», — написал Галактионов на своей странице в Instagram.

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