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    Дивеев: С французами мы играли по всем показателям на равных

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2021 U21 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Дании
    Защитник сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча с командой Дании в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Молодежные сборные России и Дании встретятся 31 марта. В случае победы сборной Франции над командой Исландии, россиянам для выхода в плей-офф будет необходимо побеждать датчан с разницей как минимум два мяча.

    «Датчан еще будем разбирать сегодня. Думаю, у любой команды здесь есть какие-то проблемы в обороне. Безошибочных команд не бывает.

    Будем смотреть, искать слабые места. Я уже говорил, что если смотреть статистику игры с французами, то мы играли с ними по всем показателям на равных.

    А датчане, наоборот, играли жестко от обороны, плотно в своей зоне. Посмотрим, что с этим можно сделать», — сказал Дивеев «Р-Спорту».

    Сборная России в воскресенье, 28 марта, во втором туре группового этапа уступила команде Франции со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

    «С французами мы уже сыграли, результат прошел, мы все это забыли и теперь полностью сконцентрированы на датчанах.

    Да, были два тех нелепых гола, неудачный результат, но это уже в прошлом.

    Франция нас ничем не удивила. Мы знали, кто будет играть, знали каждого игрока, его сильные и слабые качества. К любому из состава мы были готов.

    Может быть, единственная неожиданность — отсутствие Гендузи, но у них было достаточно ребят в составе, чтобы его заменить», — продолжил защитник.

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