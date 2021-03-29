Дивеев: С французами мы играли по всем показателям на равных

Защитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча с командой Дании в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.

Молодежные сборные России и Дании встретятся 31 марта. В случае победы сборной Франции над командой Исландии, россиянам для выхода в плей-офф будет необходимо побеждать датчан с разницей как минимум два мяча.

«Датчан еще будем разбирать сегодня. Думаю, у любой команды здесь есть какие-то проблемы в обороне. Безошибочных команд не бывает.

Будем смотреть, искать слабые места. Я уже говорил, что если смотреть статистику игры с французами, то мы играли с ними по всем показателям на равных.

А датчане, наоборот, играли жестко от обороны, плотно в своей зоне. Посмотрим, что с этим можно сделать», — сказал Дивеев «Р-Спорту».

Сборная России в воскресенье, 28 марта, во втором туре группового этапа уступила команде Франции со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.

«С французами мы уже сыграли, результат прошел, мы все это забыли и теперь полностью сконцентрированы на датчанах.

Да, были два тех нелепых гола, неудачный результат, но это уже в прошлом.

Франция нас ничем не удивила. Мы знали, кто будет играть, знали каждого игрока, его сильные и слабые качества. К любому из состава мы были готов.

Может быть, единственная неожиданность — отсутствие Гендузи, но у них было достаточно ребят в составе, чтобы его заменить», — продолжил защитник.