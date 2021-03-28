Вратарь «Интера» вылечился от коронавируса

Самир Ханданович Фото: globallookpress.com
По информации источника, словенец сдал отрицательный тест на COVID-19, и теперь ему нужно пройти медицинское обследование.
Ханданович заболел в середине марта вместе с защитниками Данило Д'Амброзио и Стефаном де Вреем, а также хавбеком Матиасом Весино.
В связи с заражениями «нерадзурри» отправились на карантин, их матч Серии А против «Сассуоло» был перенесен с 20 марта на 7 апреля.
В ближайшем туре итальянского первенства «Интер» 3 апреля в гостях встретится с «Болоньей».