Вратарь «Интера»вылечился от коронавируса, информирует Football-Italia.

По информации источника, словенец сдал отрицательный тест на COVID-19, и теперь ему нужно пройти медицинское обследование.

Ханданович заболел в середине марта вместе с защитниками Данило Д'Амброзио и Стефаном де Вреем, а также хавбеком Матиасом Весино.

В связи с заражениями «нерадзурри» отправились на карантин, их матч Серии А против «Сассуоло» был перенесен с 20 марта на 7 апреля.

В ближайшем туре итальянского первенства «Интер» 3 апреля в гостях встретится с «Болоньей».