Болгария — Италия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

В 21:45 в группе C европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Болгария»: Пламен Илиев, Валентин Антов, Daniel Dimov, Василь Божиков, Petar Vitanov, Сисиньо, Георги Костадинов, Ivailo Chochev, Momchil Tsvetanov, Andrey Galabinov, Спас Делев.

«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Спинаццола, Франческо Ачерби, Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Марко Верратти, Стефано Сенси, Николо Барелла, Андреа Белотти, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза.

Предыдущий матч соперников: «Италия» — «Болгария» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

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