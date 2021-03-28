Болгария — Италия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (28.03.2021)

Составы команд:
«Болгария»: Пламен Илиев, Валентин Антов, Daniel Dimov, Василь Божиков, Petar Vitanov, Сисиньо, Георги Костадинов, Ivailo Chochev, Momchil Tsvetanov, Andrey Galabinov, Спас Делев.
«Италия»: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Спинаццола, Франческо Ачерби, Алессандро Флоренци, Леонардо Бонуччи, Марко Верратти, Стефано Сенси, Николо Барелла, Андреа Белотти, Лоренцо Инсинье, Федерико Кьеза.
Предыдущий матч соперников: «Италия» — «Болгария» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Италия» со счетом 1:2.
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