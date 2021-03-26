Врач сборной России о вакцинации: Большинство футболистов давно готовы привиться

Главный врач сборной России по футболуподелился мнением о вакцинации от коронавируса.

«Самый часто задаваемый вопрос от игроков о вакцинации? Ответ очевиден: "Прививаться или нет?" Большинство футболистов давно готовы привиться, но у кого-то сохраняется высокий титр антител — и им нет необходимости проходить данную процедуру.

Плюс кто-то уже привился. Да и напряженный график тренировок, игр с частыми разъездами и редкими паузами для отдых делает проведение вакцинации весьма непростой вещью даже при наличии такого желания у спортсмена.

Я вместе с главным тренером, а также рядом членов сборной России привился в плановом порядке. Никаких осложнений у меня не было.

Я твердо убежден, что при наличии возможности привиться надо — это не только значительно снизит риск возможного инфицирования, но и позволит максимально быстро вернуться к обычной жизни всем жителям нашей страны. В том числе за счет формирования коллективного иммунитета», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».