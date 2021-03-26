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    Врач сборной России о вакцинации: Большинство футболистов давно готовы привиться

    Футбол Сборная России Футбол РоссииКоронавирус в спорте
    Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился мнением о вакцинации от коронавируса.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Самый часто задаваемый вопрос от игроков о вакцинации? Ответ очевиден: "Прививаться или нет?" Большинство футболистов давно готовы привиться, но у кого-то сохраняется высокий титр антител — и им нет необходимости проходить данную процедуру.

    Плюс кто-то уже привился. Да и напряженный график тренировок, игр с частыми разъездами и редкими паузами для отдых делает проведение вакцинации весьма непростой вещью даже при наличии такого желания у спортсмена.

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    • Я вместе с главным тренером, а также рядом членов сборной России привился в плановом порядке. Никаких осложнений у меня не было.

    Я твердо убежден, что при наличии возможности привиться надо — это не только значительно снизит риск возможного инфицирования, но и позволит максимально быстро вернуться к обычной жизни всем жителям нашей страны. В том числе за счет формирования коллективного иммунитета», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

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