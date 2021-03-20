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    Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

    Токио-2020 Коронавирус в спорте Между тем
    Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение провести турнир без иностранных зрителей, сообщает Kyodo.

    Болеть за спортсменов будут японцы
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    Болеть за спортсменов будут японцы

    Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что это решение поспособствует укреплению безопасности в условиях пандемии коронавируса.

    «То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также значит, что это нужно уважать, поэтому придется принимать трудные решения», — заявил Бах.

    Отмечается, что иностранные болельщики купили около 630 тысяч билетов на Игры в Токио.

    Ранее предполагалось, что на Олимпиаде будут задействованы волонтеры из-за рубежа. Теперь же исключения будут сделаны лишь для тех, кто владеет редкими языками.

    Игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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