Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение провести турнир без иностранных зрителей, сообщает Kyodo.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что это решение поспособствует укреплению безопасности в условиях пандемии коронавируса.

«То, что главным приоритетом мы ставим обеспечение безопасности, также значит, что это нужно уважать, поэтому придется принимать трудные решения», — заявил Бах.

Отмечается, что иностранные болельщики купили около 630 тысяч билетов на Игры в Токио.

Ранее предполагалось, что на Олимпиаде будут задействованы волонтеры из-за рубежа. Теперь же исключения будут сделаны лишь для тех, кто владеет редкими языками.

Игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.