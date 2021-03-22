«Рома» — «Наполи»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет был открыт на 27-й минуте. Ибаньес не позволил выскочить на свидание с вратарем Зелиньски и руками завалил соперника на газон. Дрис Мертенс пробил со штрафного точно в цель — Пау Лопес не дотянулся до мяча.

А на 34-й минуте прошел навес Инсинье в штрафную «Ромы»и последовала скидка головой Политано, после чего Мертенс бил уже по пустым воротам.

Бельгиец достиг отметки в 100 голов за «Наполи» в Серии А. Хавбек стал третьим игроком в истории клуба, кому удалось забить 100 мячей за «Наполи» в чемпионате Италии.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Наполи 0:2 Голы: 0:1 Дрис Мертенс (27'), 0:2 Дрис Мертенс (34') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Бриан Кристанте, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Мараш Кумбула, 8327'), Педро Родригес (Карлес Перес, 6727'), Леонардо Спинаццола, Амаду Диавара (Гонсало Вильяр, 6727'), Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко (Борха Майораль, 6727') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй, Никола Максимович (Костас Манолас, 8627'), Эльсеид Хюсай, Калиду Кулибали, Диего Демме, Фабиан, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 7327'), Маттео Политано (Ирвин Лосано, 7327'), Лоренцо Инсинье (Тьемуэ Бакайоко, 8627'), Дрис Мертенс (Виктор Осимхен, 6627') Предупреждения: Рожер Ибаньес (26'), Джанлука Манчини (45'), Пётр Зелиньски (47'), Амаду Диавара (59'), Стефан Эль-Шаарави (64'), Калиду Кулибали (78'), Гонсало Вильяр (85'), Виктор Осимхен (90')

«Наполи» вышел на пятое место в таблице чемпионата Италии, римляне находятся строчкой ниже.