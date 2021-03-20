Агент Головина: Саша летит в Сочи. Даже не знаю, как РФС смог договориться

, агент полузащитника «Монако», подтвердил, что футболист полетит в Сочи на матч сборной России против Словении.

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться с французской федерацией и ФИФА. Они сами всем занимались», — приводит слова Артемова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Головину придется пропустить матч Россия — Словения из-за условия Лиги 1, которая запретила игрокам французских клубов покидать Европейский союз на время перерыва на матчи сборных, чтобы им не пришлось уходить на карантин по возвращении.

Сборная Россия в рамках отбора на ЧМ-2022 сыграет с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), со Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).