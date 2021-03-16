«Барселона» — «Уэска»: счет 4:1, обзор голов

В 27 туре Примерына своем поле не оставила шансов, разгромив ее 4:1.

Дублем отметился Лионель Месси, который забил в начале и конце матча. Также голом отличились Оскар Мингеса и Антуан Гризманн.

Единственный гол в составе гостей забил Рафа Мир в добавленное к первому тайму время.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Уэска 3:1 Голы: 1:0 Лионель Месси (13'), 2:0 Антуан Гризманн (35'), 2:1 Рафаэль Мир Висенте (пенальти) (45'), 3:1 Оскар Мингуэза (53'), 4:1 Лионель Месси (90') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Френки де Йонг (Рональд Араухо, 6327'), Оскар Мингуэза, Серджино Дест (Илаш Мориба, 6927'), Серхио Бускетс, Антуан Гризманн (Франсиску Тринкан, 6927'), Педри (Рики Пуч, 8527'), Жорди Альба, Лионель Месси, Усман Дембеле (Мартин Брайтвайт, 8527') Уэска: Альваро Фернандес, Пабло Инсуа (Денис Вавро, 7827'), Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Идрисса Думбия (Хайме Сеоане, 6027'), Пабло Маффео (Педро Лопес, 7827'), Давид Феррейро (Хави Онтиверос, 7827'), Хавьер Галан, Микель Рико, Рафаэль Мир Висенте, Даниэль Эскрих (Серхио Гомес, 6027') Предупреждения: Даниэль Эскрих (48'), Пабло Инсуа (60')

После этой победы у «Барселоны» 59 очков (2 место). «Уэска» имеет 20 пунктов и замыкает таблицу чемпионата Испании.