Слуцкий заявил о доминировании с первых минут

Главный тренер «Рубина»ответил на вопросы журналистов после победного матча с «Уфой» (3:0).

«Считаю, что доминировали с первой минуты и даже до забитого мяча имели несколько хороших моментов: и со стандартов, и с игры. Поэтому достойная уверенная качественная победа.

У Дарко Йевтича есть повреждение, которое не позволило ему в том числе выйти в стартовом составе в игре со "Спартаком". Он долго лечился, и в данный момент искусственное поле ему противопоказано.

У Ин Бома длинная травма, у нас есть план, я не буду его озвучивать. Он каждый день на контроле, каждый день ситуация меняется. По Ин Бому я не могу пока дать точные даты. А Грицаенко пока еще даже не приступил к беговой работе.

Костюков нами наигрывался в центральной тройке на сборах. Позиция шестого номера, на которой он вышел в матче с "Зенитом" — это совсем непрофильная позиция, а любая другая позиция в атаке — во фланговой зоне, в позиции выдвинутого форварда или в позиции атакующих центральных полузащитников — ему гораздо ближе», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».