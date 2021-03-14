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    Слуцкий заявил о доминировании с первых минут

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопросы журналистов после победного матча с «Уфой» (3:0).

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    «Считаю, что доминировали с первой минуты и даже до забитого мяча имели несколько хороших моментов: и со стандартов, и с игры. Поэтому достойная уверенная качественная победа.

    У Дарко Йевтича есть повреждение, которое не позволило ему в том числе выйти в стартовом составе в игре со "Спартаком". Он долго лечился, и в данный момент искусственное поле ему противопоказано.

    У Ин Бома длинная травма, у нас есть план, я не буду его озвучивать. Он каждый день на контроле, каждый день ситуация меняется. По Ин Бому я не могу пока дать точные даты. А Грицаенко пока еще даже не приступил к беговой работе.

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