«Уфа» — «Рубин»: счет матча 0:3, обзор голов

в выездном матче 22-го тура российской Премьер-лиги разгромил— 3:0.

Казанцы открыли счет на 30-й минуте, когда Денис Макаров подхватил мяч, убрал под левую и из-за пределов штрафной нанес роскошный обводящий удар в дальнюю «девятку».

За три минуты до конца первого тайма подопечные Леонида Слуцкого удвоили свое преимущество. Михаил Костюков сделал передачу в штрафную, Хвича Кварацхелия принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

До разгрома на 74-й минуте дело довел Илья Самошников, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Беленова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Рубин 0:3 Голы: 0:1 Денис Макаров (30'), 0:2 Хвича Кварацхелия (42'), 0:3 Илья Самошников (74') Уфа: Александр Беленов, Боян Йокич, Константин Плиев, Джемал Табидзе, Неманья Милетич, Komnen Andric, Артём Голубев, Владислав Камилов (Олег Иванов, 46'), Мориц Бауэр (Григорий Морозов, 46'), Вячеслав Кротов (Остон Урунов, 83'), Тимур Жамалетдинов (Дмитрий Сысуев, 75') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, Михаил Костюков (Леон Мусаев, 86'), Олег Шатов, Хвича Кварацхелия (Иван Игнатьев, 84'), Денис Макаров, Оливер Абильгор, Джордже Деспотович (Солтмурад Бакаев, 82') Предупреждения: Владислав Камилов (20'), Оливер Абильгор (29'), Артём Голубев (33'), Олег Иванов (80')

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» поднялся на пятое место (37 очков), «Уфа» занимает 15-ю позицию (14 очков).